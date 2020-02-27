«Не время умирать» станет самым длинным фильмом про Бонда

Поклонникам серии фильмов про Джеймса Бонда придется подготовиться перед просмотром премьеры «Не время умирать», ведь на сайтах посвященных кино наконец-то появилась информация о хронометраже новой картины, и надо признать, цифры впечатляют. Как сообщает издание Techradar, зрителям придется не вставать с кресел кинотеатров целых 2 часа и 43 минуты, это не считая трейлеров перед началом, которые тоже будут идти около 15 минут. Информацию подтвердили представители кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Получается, что 25-й фильм про секретного агента Британской разведки станет самым длинным во франшизе.

На втором месте по длительности идет «Спектр» (2 часа 28 минут), а бронзу получает «Казино «Рояль»» (2 часа 25 минут). Премьера фильма в России состоится в начале апреля.