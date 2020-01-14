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Не время умирать: Билли Айлиш исполнит главную песню в новом фильме про Бонда

Певица станет самой молодой исполнительницей, которой подарили такую возможность.

Не время умирать: Билли Айлиш исполнит главную песню в новом фильме про Бонда
Билли Айлиш. Фото: globallookpress

Невероятно популярная исполнительница Билли Айлиш выложила новую фотографию в своем официальном аккаунте Instagram чем смогла порадовать как своих фанатов, так и поклонников боевиков о Джеймсе Бонде. Певица опубликовала фотографию с логотипом секретного агента 007 и подписала ее.

«Джеймс Бонд, «Не время умирать». И я исполню главную песню. Что-о-о?» — написала артистка

Немногим ранее американское издание Deadline сообщило ту же самую информацию, правда они не могли назвать свой источник, хотя теперь подтверждение дала сама певица. Стоит отметить, что Билли станет самой юной исполнительницей, которая поучаствует в создании музыки к фильму из великой серии. Напомним, артистке всего 18 лет.

Также недавно стало известно, что композитором картины «Не время умирать» станет Ханс Циммер, а премьера состоится уже в апреле этого года.

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Тэги:

агент 007Билли АйлишДжеймс БондНовости googleсаундтрек
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Не время умирать: Билли Айлиш исполнит главную песню в новом фильме про Бонда
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