Откройте рот: Крис Эванс пытается получить роль безумного дантиста

Бывший «Капитан Америка», актер Крис Эванс готовится к съемкам в новом проекте.

Как сообщает издание Deadline, звезда в данный момент ведет переговоры об участии в ремейке «Магазинчика ужасов», популярного в США хоррора. Если все пройдет успешно, то знакомый всем актер появится в необычном образе безумного дантиста Орина Скривелло, на прием к которому никто не хотел бы попасть.

Компания Warner Bros. ищет актеров и на другие роли, и среди претендентов числится имя Скарлетт Йоханссон. Если ей повезет, то «Магазинчик» станет уже одиннадцатым по счету совместным фильмом актеров.

Сюжет нового проекта строится вокруг Сеймура — хозяина обычного цветочного магазина, который однажды обнаруживает странное растение-людоеда, что меняют всю жизнь главного героя. «Магазинчик ужасов» — это по настоящему длинный проект, впервые снятый в 1960 году, после чего его повторили в 1982 и 1986.