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Роберта Паттинсона заподозрили в зависти к гонорарам Криса Эванса

Западный таблоид Star утверждает, что актер недоволен своей зарплатой за роль Бэтмена.

Роберта Паттинсона заподозрили в зависти к гонорарам Криса Эванса
Роберт Паттинсон обговорил условия о съемках в "Бэтмене" до проб. Фото: Global Look Press

Новость о том, что Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом не только порадовала фанатов звезды «Сумерек», но и дала повод таблоидам посплетничать о гонорарах актера.

В частности, на страницах издания Star появилась статья о том, что актер недоволен суммой предложенных ему гонораров. «Р-Патц в бешенстве из-за чека», — гласит название опуса.

Его автор утверждает, что Паттинсон надеялся получить большую сумму, когда соглашался на роль Темного рыцаря.

В своих чаяниях он основывался на гонорарах, которые получают другие артисты, играющие супергероев. В частности, Роберта разозлило, что Крису Эвансу, играющему Капитана Америка в «Мстителях», платят больше.

«Светящемуся плейбою-вегетарианцу» из вампирской саги придется проглотить эту пилюлю в надежде, что сиквелы о Бэтмене принесут ему больший куш, резюмирует таблоид.

Тем не менее, все эти утверждения иначе, как фейком не назовешь. Прежде всего, Warner Bros. нигде не разглашала информацию о зарплате Паттинсона. Однако условия, на которых тот будет играть Бэтмена все же обговаривались, причем еще до проб.

После же того, как Роберт прошел кастинг, все ранее заключенные договоренности были внесены в контракт, так что говорить о том, что актер недоволен гонораром по меньшей мере некорректно, пишет Gossipcop.

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Роберта Паттинсона заподозрили в зависти к гонорарам Криса Эванса
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