В новом «Мире Юрского периода» могут появиться актеры из первого фильма

В продолжении фильма о гигантских динозаврах и не самом надежном парке для их размещения могут появиться герои из самой первой картины «Парк Юрского периода». Как сообщает издание Variety, исполнитель главной роли в проекте «Мир Юрского периода» актер Крисс Пратт в одном из своих интервью уже заявлял о том, что в третьем фильме франшизы шоураннеры вернут старых и любимых героев, которые были еще в картине Стивена Спилберга.

В понедельник, 24 февраля, актер Джозеф Маццелло, который исполнил роль маленького мальчика Тима Мерфи в оригинальном «Парке», внезапно выложил сообщение в свой официальный аккаунт Twitter, в котором рассказал, что время отдыха прошло и пора возвращаться к работе. Многие кинолюбители восприняли это как прямой намек на возвращение полюбившегося персонажа.

О сюжете третьего «Мира Юрского периода» пока ничего не известно, но это точно будет продолжение истории, а не приквел. Режиссером картины выступил Колин Треворроу, который проявил себя в роли сценариста в последних «Звездных войнах». Премьера фильма состоится не раньше лета следующего года.