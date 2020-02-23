Из супергероя в директора: Хью Джекман снялся в фильме «Безупречный»

Исполнитель роли Росомахи, американский актер Хью Джекман, показал себя в необычной роли директора престижной школы в пригороде Нью-Йорка. Это стало ясно после того, как канал HBO выложил первый трейлер нового фильма «Безупречный».

Что особенно примечательно, сюжет — это не выдумка сценариста или режиссера Кори Финли, а вполне реальная история. Выпускники школы, которой управляет Фрэнк Тассоне, всегда достигают успеха, поступают в лучшие университеты, при этом сам директор на хорошем счету у руководства и просто золотой человек. Однако вскоре становится известно, что успех не может появиться просто так и тут замешана преступная схема.

Главные роли в картине исполнили Хью Джекман, Эллисон Дженни, Аннали Эшфорд и другие. Картина уже собрала множество восторженных отзывов от зарубежных изданий, а также ее показали на кинофестивале в Торонто. Премьера должна состояться в конце апреля этого года.