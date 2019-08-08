КИНО

Создатели «Игры престолов» расстались c HBO ради Netflix

Сценаристы телесериала подписали контракт на 200 миллионов долларов.

Создатели «Игры престолов» расстались c HBO ради Netflix
Фото: кадр из видео на YouTube-канале Game of Thrones

Авторы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс стали сотрудниками Netflix. Они ушли с телеканала HBO, с которым работали последние десять лет. Теперь сценаристы будут создавать фильмы и шоу для Netflix. Контракт подписан на несколько лет.

Сумма контракта составляет двести миллионов долларов. Такие деньги создателям «Игры престолов» не смогли предложить компании The Walt Disney Company и Amazon, которые тоже пытались заполучить сценаристов. Кроме того, Бениофф и Уэйсс подчеркнули, что им понравилась обстановка, которая сложилась на переговорах с Netflix. С руководством они сразу нашли общий язык, их вкусы в кино совпадают.

Своего бывшего работодателя Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс поблагодарили и отметили, что чувствовали себя на телеканале HBO как дома. Однако они считают, что «Netflix создал нечто изумительное и беспрецедентное, и мы гордимся, что они пригласили нас присоединиться к ним», —  цитирует сценаристов журнал The Hollywood Reporter.

Напомним, «Игра престолов» стала одним из самых популярных сериалов в жанре фэнтези. Проект называют сказкой, от которой невозможно оторваться. Рекордные 47 наград «Эмми» это подтверждают.

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«Игра престолов»Game of ThronesHBONetflixДэвид БениоффДэниел Бретт Уайс

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Создатели «Игры престолов» расстались c HBO ради Netflix
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