Удивительный актерский состав: в Сети появились подробности о новом фильме «Звездные войны»

Отличные новости для всех фанатов фильмов во вселенной Звездных войн: стало известно, что компания Lucasfilm приступила к работе над новой картиной из легендарной серии. Правда, съемочная группа пока выглядит довольно странно и всеми силами намекает, что это будет не продолжение «Скайуокер. Восход», а не большое ответвление в сторону, похожее на «Хана Соло« или «Изгой Один». Как сообщает издание Variety, пока точно известно о двух людях в проекте, это Джастин Диллард, известный по фантастическому боевику «Ловкость», и Мэтт Оуэнс, сценарист двух сезонов не самого успешного сериала на Netflix «Люк Кейдж».

Никаких подробностей о сюжете или актерском составе пока нет, все же проект находится на самой ранней стадии производства. Однако одна странная деталь уже известна — проект должен стать первой картиной во вселенной Звездных войн, в которой все главные роли исполнят темнокожие актеры. Как именно этот поворот объяснят в сценарии, сложно даже предположить.