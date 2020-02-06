Джордж Лукас попал в последние три фильма «Звездные войны»

Официально режиссер Джордж Лукас прекратил работу над киносерией «Звездные войны» в далеком 2012 году, когда решил продать свою компанию LucasFilm компании Disney. Вряд ли он подозревал, как в итоге медиамагнат распорядится его детищем.

Но как недавно выяснилось, Джордж все же сумел появиться в последних эпизодах космической саги, причем обнаружить его участие без подсказок практически невозможно.

В своем интервью изданию Good Morning Americaсоздатели всех звуков для фильма «Скайуокер. Восход», Мэтт Вуд и Дэвид Экорд раскрыли секрет, о котором не догадывались поклонники далекой-далекой галактики.

Выяснилось, что Лукаса нельзя увидеть, так как его не взяли даже на самые маленькие роли, но отчетливо можно услышать сразу в трех фильмах: «Скайуокер. Восход», «Последние Джедаи» и «Изгой-один». А вот в «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и в «Пробуждение силы» режиссер не попал.

Но как же обнаружить Лукаса в картинах? Оказалось, что звукорежиссеры использовали звук крика Джорджа, записанный в далеком 1973 году для съемок фильма «Американские граффити». Однако Дэвид и Мэтт не уточнили, в какие именно моменты можно услышать «крик Лукаса», так что дотошным фанатам киносерии придется самим его искать.

Напомним, Джордж Лукас отказался приходить на премьеру картины «Скайуокер. Восход», хотя его настойчиво приглашали.