КИНО

Джордж Лукас попал в последние три фильма «Звездные войны»

Хотя обнаружить присутствие режиссера смогут лишь самые преданные фанаты.

Джордж Лукас попал в последние три фильма «Звездные войны»
Режиссер Джордж Лукас. Фото: Globallookpress

Официально режиссер Джордж Лукас прекратил работу над киносерией «Звездные войны» в далеком 2012 году, когда решил продать свою компанию LucasFilm компании Disney. Вряд ли он подозревал, как в итоге медиамагнат распорядится его детищем.

Но как недавно выяснилось, Джордж все же сумел появиться в последних эпизодах космической саги, причем обнаружить его участие без подсказок практически невозможно.

В своем интервью изданию Good Morning Americaсоздатели всех звуков для фильма «Скайуокер. Восход», Мэтт Вуд и Дэвид Экорд раскрыли секрет, о котором не догадывались поклонники далекой-далекой галактики.

Выяснилось, что Лукаса нельзя увидеть, так как его не взяли даже на самые маленькие роли, но отчетливо можно услышать сразу в трех фильмах: «Скайуокер. Восход», «Последние Джедаи» и «Изгой-один». А вот в «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и в «Пробуждение силы» режиссер не попал.

Но как же обнаружить Лукаса в картинах? Оказалось, что звукорежиссеры использовали звук крика Джорджа, записанный в далеком 1973 году для съемок фильма «Американские граффити». Однако Дэвид и Мэтт не уточнили, в какие именно моменты можно услышать «крик Лукаса», так что дотошным фанатам киносерии придется самим его искать.

Напомним, Джордж Лукас отказался приходить на премьеру картины «Скайуокер. Восход», хотя его настойчиво приглашали.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Звёздные Войны»Джордж ЛукасНовости кино
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джордж Лукас попал в последние три фильма «Звездные войны»
Интересно?
Поделись с друзьями: