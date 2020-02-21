Мартин Скорсезе написал личное письмо создателю «Паразитов»

Режиссер посоветовал своему коллеге отдохнуть после победы, но не забывать и о новых проектах.

Безусловным триумфатором последней церемонии «Оскара» стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Ну еще бы, сразу несколько золотых статуэток, среди которых и за лучший фильм года. Во время благодарственной речи создатель картины упомянул, что считает Мартина Скорсезе своим героем и учителем, а также процитировал слова режиссера о том, что «самое личное — это самое творческое».

В минувший четверг, 20 февраля, Пон Джун Хо получил личное письмо от великого Мартина Скорсезе. Полное содержание послание журналистам не сообщили, так как все же оно личного характера. Но, как сообщает издание Indiewire, в финале письма Скорсезе пожелал Джуну Хо как следует отдохнуть, ведь он проделал поистине огромную работу. Однако он также посоветовал не затягивать с отдыхом и приниматься за новые проекты.

Напомним, картина «Ирландец», созданная Мартином Скорсезе, была номинирована сразу на десять премий Оскар, но в итоге не смогла получить даже одной.