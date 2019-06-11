Дженнифер Лоуренс и ее жених намерены скрыть свадьбу от поклонников

Звезда и ее избранник Кук Марони хотят всеми силами избежать публичности.

Свадьбы знаменитостей зачастую превращаются в грандиозные светские события, попадающие на первые полосы модных журналов. Тем не менее не все звезды жаждут подобной публичности.

Так, Дженнифер Лоуренс и ее избранник Кук Марони планируют сыграть свадьбу тайно, не допустив на церемонию фотографов и папарацци.

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Источник, близкий к паре, рассказал ET, что 28-летняя актриса и ее жених «влюблены по уши» и с момента помолвки стали абсолютно неразлучны.

«Недавно они заключили контракт на аренду шикарной квартиры в Нью-Йорке. Сейчас они заняты планированием свадьбы, и один из вариантов ее проведения — Нью-Йорк. Они оба невероятно скрытные, поэтому конфиденциальность является для них большим приоритетом», — заявил инсайдер.

Он добавил, что Лоуренс и Марони не хотят пышной церемонии и надеются устроить камерную церемонию — только для близких.

«Они оба очень сдержанны и хотят избежать «душной претенциозности». Они видят свою свадьбу достаточно традиционной, но непринужденной и в кругу по-настоящему близких людей», — сказал он.

Источник также добавил, что знаменитые друзья актрисы, такие как Эми Шумер и Эмма Стоун, обязательно будут присутствовать на церемонии.

Кроме того, инсайдер заявил, что пара уже подумывает о детях.

«Они оба хотят детей и с радостью планируют будущую семейную жизнь. Их семьи искренне верят, что они станут отличными родителями», — заключил он.