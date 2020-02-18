Спасения нет: в Сети появился дублированный трейлер «Человека-невидимки»

В Сети появился дублированный трейлер фильма «Человек-невидимка», который обещает стать новым эталоном в смешанном жанре из триллера и хоррора. Режиссером и одновременно автором сценария нового проекта выступил Ли Уоннелл, известный своей работой над довольно жуткой серией фильмов про безумного конструктора ловушек «Пила», а также именно он снял «Апгрейд», который все так любят сравнивать в «Веномом». Главную женскую роль в «Человеке-невидимке» исполнила обладательница двух премий «Золотой глобус» — Элизабет Мосс.

Сюжет новой картины сильно отличается от первоначальной задумки автора одноименного романа Герберта Уэллса. В новой версии жизнь Сесилии, которая со стороны кажется прекрасной и безоблачной (особняк и молодой человек в наборе), на самом деле, оказывается сущим кошмаром. И даже побег из неприятного места ее не спасает…

Премьера «Человека-невидимки» запланирована на начало марта.