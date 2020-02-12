В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Видоизмененный углерод»

Фанаты фантастических сериалов наконец-то получили в свое распоряжение первый трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода» от Netflix. На этот раз главную роль исполнил Энтони Маки, известный по серии экранизаций комиксов от студии Marvel, в которых он исполнял роль персонажа по имени Сокол (а в будущем станет и новым Капитаном Америкой).

В продолжении экранизации романа Ричарда Моргана все будет совсем не так, как в первом сезоне. После тех событий прошло много лет, напомним, ранее персонажа Такеши Ковача играл Юэль Киннаман, а вот теперь его место занял Энтони Маки.

По сюжету проекта в далеком будущем люди научились перемещать сознание между различными телами, а главный герой вновь возродится, чтобы выполнить важную миссию.