Железный Человек в прошлом: в Сети появился забавный ролик фильма «Назад в будущее»

Современные технологии не перестают удивлять, а особенно приятно фанатам кино, ведь теперь их любимые картины получают вторую жизнь, благодаря умельцам из интернета, правильно использующим нейросети. Буквально на днях на Youtube-канале EZRyderX47 появился один отличный пример по замене лиц актеров из фильма «Назад в будущее». Благодаря технологии DeepFake Майкл Дж. Фокс и Кристофер Ллойд превратились в Тома Холланда и Роберта Дауни – младшего.

Надо заметить, что подобные эксперименты проходили и ранее, но получившийся сейчас результат по-настоящему впечатляет, лица «дублеров»идеально наложились на оригиналы, а мимика просто бесподобна. Разумеется, пытливый глаз сможет заметить некоторую топорность в анимации, но пока это один из лучших примеров, которого можно достигнуть на доступном всем оборудовании.

Напомним, по такой же технологии Джим Керри появился в «Сиянии», а Билл Мюррей в «Цельнометаллической оболочке». А замена Маколея Калкина на Сильвестра Сталлоне в фильме «Один дома» вообще превратила комедию в драму.