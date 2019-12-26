Больше не «Один дома»: Маколей Калкин «превратился» в Сильвестра Сталлоне

Современные технологии творят чудеса, и речь не только о любителях, запускающих ракеты на Марс и роющие тоннели между континентами, есть достижения и попроще, для простых обывателей.

Умельцы заменили лицо актера Маколея Калкина на Сильвестра Сталлоне в фильме «Один Дома». Получилось весьма странно, ведь теперь на нас смотрит не лицо малыша, а суровый Рокки. Вдобавок поменялся и голос актера, а также общий сюжет из комедии стал драмой, близкие главного героя разбились в авиакатастрофе, а сам он с тоской смотрит на семейное фото.

Напомним, в начале осени Сталлоне решил выставить на благотворительную распродажу нож из пятой части франшизы «Рэмбо: Последняя кровь». На клинке он поставил свою подпись, чтобы привлечь побольше внимания к акции. Его добрый друг, Арнольд Шварценеггер узнал об этом и сразу же купил этот нож на аукционе.