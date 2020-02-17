Герои на мотоцикле: в Сети появился видеоролик со съемок новой «Матрицы»

Всем поклонникам кино давно известно, что съемки продолжения легендарной «Матрицы» недавно стартовали. А в Сети уже начали появляться первые фотографии и видеоролики со съемочной площадки, которые не предназначены к просмотру, так как могут раскрыть важные элементы сюжета. Однако любопытных фанатов и папарацци это не останавливает.

В минувшее воскресенье копилка спойлеров пополнилась новым видеороликом. На нем видно, как актеры Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс едут куда-то вместе на мотоцикле, разумеется, в образе своих персонажей, Нео и Тринити. Посмотреть сам ролик можно здесь, если не боитесь заранее узнать частичку сюжета еще не вышедшего фильма и не быть в удивлении при показе фильма в кинозале.

Нельзя не заметить, что Ривз на съемках предстал с густой бородой и стильной прической, как у рокера из 80-х. Закономерный вопрос: почему он так постарел и как вышло, что он не помнит о событиях прошлой части? В любом случае пока никаких подробностей о сюжете картины нет, равно как и тизеров.

Премьера новой «Матрицы» состоится весной 2021 года.