Warner Bros. планирует снять два фильма франшизы «Матрица»

В следующем году в Чикаго планируют начать снимать продолжение трилогии «Матрица». К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые играли Нео и Тринити. Режиссером выступит Лана Вачовски, ее сестра Лилли предпочла заняться другими проектами.

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Накануне стало известно, что студия Warner Bros. не планирует останавливаться только на одном фильме франшизы «Матрица». По информации сценариста Зака Пенна, в разработке находится сразу два проекта. Этот момент он решил прояснить в своем блоге.

«Есть два разных проекта «Матрица». Я написал сценарий одного из них, действие которого происходит раньше событий «Матрицы», — сообщил сценарист в Twitter.

Он добавил, что Лана Вачовски будет работать над сиквелом истории. Говоря о двух разных проектах, сценарист добавил, что оба фильма не являются перезагрузкой франшизы, а станут частью уже известной истории.

В СМИ также проходила информация, что киностудия начала искать актера на роль молодого Нео, который должен появиться в четвертой «Матрице». Вполне возможно, что артиста подбирают для приквела, а не сиквела франшизы. Нашелся ли подходящий кандидат, пока неизвестно.

Добавим, Киану Ривз уже ознакомился с сценарием сиквела франшизы. Раскрывать детали звезда фильма «Джон Уик» не стал, но отметил, что именно таким продолжение и должно быть. Что касается дат проката четвертой «Матрицы», об этом информации пока нет. Вероятно, зрители увидят продолжение знаменитой истории в 2022-м.