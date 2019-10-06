КИНО

Warner Bros. планирует снять два фильма франшизы «Матрица»

Речь идет о приквеле и сиквеле, режиссером последнего станет Лана Вачовски.

Warner Bros. планирует снять два фильма франшизы «Матрица»
Кадр из фильма "Матрица. Перезагрузка" (2003)

В следующем году в Чикаго планируют начать снимать продолжение трилогии «Матрица». К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые играли Нео и Тринити. Режиссером выступит Лана Вачовски, ее сестра Лилли предпочла заняться другими проектами.

Накануне стало известно, что студия Warner Bros. не планирует останавливаться только на одном фильме франшизы «Матрица». По информации сценариста Зака Пенна, в разработке находится сразу два проекта. Этот момент он решил прояснить в своем блоге.

«Есть два разных проекта «Матрица». Я написал сценарий одного из них, действие которого происходит раньше событий «Матрицы», — сообщил сценарист в Twitter.

Он добавил, что Лана Вачовски будет работать над сиквелом истории. Говоря о двух разных проектах, сценарист добавил, что оба фильма не являются перезагрузкой франшизы, а станут частью уже известной истории.

В СМИ также проходила информация, что киностудия начала искать актера на роль молодого Нео, который должен появиться в четвертой «Матрице». Вполне возможно, что артиста подбирают для приквела, а не сиквела франшизы. Нашелся ли подходящий кандидат, пока неизвестно.

Добавим, Киану Ривз уже ознакомился с сценарием сиквела франшизы. Раскрывать детали звезда фильма «Джон Уик» не стал, но отметил, что именно таким продолжение и должно быть. Что касается дат проката четвертой «Матрицы», об этом информации пока нет. Вероятно, зрители увидят продолжение знаменитой истории в 2022-м.

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«Матрица»Киану РивзЛана ВачовскиМатрицаприквелсиквел
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Warner Bros. планирует снять два фильма франшизы «Матрица»
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