Руководство кинопремии «Сезар» ушло в отставку в полном составе

Печальные новости для всех любителей хорошего кино руководство премии «Сезар» добровольно и в полном составе уходит в отставку, а все из-за секс-скандалов, обсуждение которых все более популярно на Западе. Особенно интересно, что жертвы чаще всего решают сообщить о своих угнетателях лишь спустя десятилетия после того, как преступление было совершено, после чего остается лишь верить им на слово, ведь никакие доказательства найти уже не удается. Всему виной режиссер Роман Полански и многочисленные секс-скандалы, в которых тот оказался замешан. Как сообщает издание AFP, награды должны были вручать уже через четырнадцать дней, но актеры, режиссеры и продюсеры жестко потребовали реформ в организации мероприятия, после того как стало известно, что новый проект опального Полански под названием «Офицер и шпион» получил номинации аж в двенадцати различных категориях.

Так что руководители мероприятия решили сложить с себя все полномочия, чтобы успокоить более двухсот разгневанных представителей кинобизнеса. Стоит отметить, что на ближайшую церемонию это почти никак не повлияет, вот только после нее будет организовано собрание для избрания нового совета директоров.

Напомним, в конце прошлого года группа феминисток сорвала предпремьерный показ картины «Офицер и шпион» Романа Полански. Женщины никого не пускали в кинотеатр, стояли с плакатами и призывали всех не смотреть фильм. Режиссер был обвинен в принуждении к сексу 13-летней девочки, после чего мужчина сбежал из страны в Европу. Также в конце прошлого года уже четвертая по счету женщина обвинила Полански в изнасиловании, правда актриса Валентин Монье решила сообщить об ужасно преступлении лишь спустя 44 года после его совершения.