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Участники «Битвы экстрасенсов» раскроют тайны убийства жены Романа Полански

В новом испытании экстрасенсам придется разгадать, что таится за фотографиями членов банды самого известного преступника XX века.

Участники «Битвы экстрасенсов» раскроют тайны убийства жены Романа Полански
Экстрасенсы пытаются раскрыть очередную загадку. Фото: канал ТНТ

В 20-й по счету «Битве экстрасенсов» участникам предстоит выполнить по-настоящему непростое задание. В первом состязании перед ними появятся фотографии, сделанные в конце 60-х годов: легендарный преступник Чарльз Мэнсон и его так называемая «семья». Именно члены этой банды зверски убили в 1969 году беременную жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт и ее друзей. Участники не увидят фотографий, но должны будут почувствовать, что они им «расскажут». 

Участница «Битвы экстрасенсов»
Участница «Битвы экстрасенсов». Фото: канал ТНТ

Второе испытание должно пролить свет на аварию, в которой погибла 19-летняя Люба. К экстрасенсам обратится мать девушки, которую посмертно признали виновной в ДТП. Женщина убеждена, что ее дочь ни в чем не виновата — вина лежит на другом водителе.

У каждого из участников свой метод
У каждого из участников свой метод. Фото: Канал ТНТ

Участникам шоу дадут фотографию Любы в черном непрозрачном конверте и окровавленные четки, которые извлекли из автомобиля девушки после ДТП.

Узнать, смогут ли участники «Битвы» разгадать тайны, можно будет в субботу, 26 октября в 19:30 на ТНТ. 

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Тэги:

«Битва экстрасенсов»Роман ПоланскиЧарльз МэнсонШэрон Тейт
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Участники «Битвы экстрасенсов» раскроют тайны убийства жены Романа Полански
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