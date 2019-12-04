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«Разговор с Юрой вышел корявым»: Бекмамбетов не остался в восторге от интервью Дудю

Известный режиссер заявил, что вопросы, которые ему задавал блогер, он уже не раз слышал.

«Разговор с Юрой вышел корявым»: Бекмамбетов не остался в восторге от интервью Дудю
Бекмамбетову не понравилась беседа с Дудем/http://globallookpress.com/

Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что ему не понравилось интервью, которое не так давно у него взял известный российский журналист и блогер Юрий Дудь. По его словам, беседа вызвала в нем уныние.

«Разговор с Юрой вышел корявый, я ничего интересного для себя в нем не обнаружил», – заявил прославленный режиссер, у которого 5 декабря на экраны выходит новая картина «Война токов». Это историческая лента, в которой повествуется о столкновении двух изобретателей: Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. По сюжету, они борются за лидирующие позиции в электрификации Америки.

Как сказал Бекмамбетов, вопросы, которые ему задавал во время интервью Юрий Дудь, он слышит почти на каждой пресс-конференции. В качестве примера он привел такой вопрос, который задал ему блогер: «Почему в кино так много рекламы?».

В то же время Тимур Бекмамбетов отметил, что относится с большим уважением к Юрию Дудю. Но он думает, что они могли бы поговорить о чем-то более интересном, чем обсуждать «количество продакт-плейсмента в фильмах», сообщает gazeta.ru.

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Тэги:

АмерикаТимур БекмамбетовФильм "Война токов"Юрий Дудь
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«Разговор с Юрой вышел корявым»: Бекмамбетов не остался в восторге от интервью Дудю
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