«Разговор с Юрой вышел корявым»: Бекмамбетов не остался в восторге от интервью Дудю

Известный режиссер заявил, что вопросы, которые ему задавал блогер, он уже не раз слышал.

Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что ему не понравилось интервью, которое не так давно у него взял известный российский журналист и блогер Юрий Дудь. По его словам, беседа вызвала в нем уныние.

«Разговор с Юрой вышел корявый, я ничего интересного для себя в нем не обнаружил», – заявил прославленный режиссер, у которого 5 декабря на экраны выходит новая картина «Война токов». Это историческая лента, в которой повествуется о столкновении двух изобретателей: Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. По сюжету, они борются за лидирующие позиции в электрификации Америки.

Как сказал Бекмамбетов, вопросы, которые ему задавал во время интервью Юрий Дудь, он слышит почти на каждой пресс-конференции. В качестве примера он привел такой вопрос, который задал ему блогер: «Почему в кино так много рекламы?».

В то же время Тимур Бекмамбетов отметил, что относится с большим уважением к Юрию Дудю. Но он думает, что они могли бы поговорить о чем-то более интересном, чем обсуждать «количество продакт-плейсмента в фильмах», сообщает gazeta.ru.