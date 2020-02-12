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Создатели детектива «Достать ножи» ищут вариант названия сиквела в «Твиттере»

У зрителей спросили, как лучше назвать вторую часть фильма.

Создатели детектива «Достать ножи» ищут вариант названия сиквела в «Твиттере»
«Достать ножи» освежил избитый жанр детектива со множеством подозреваемых. Фото: студия Lionsgate

В ноябре 2019 года в российских кинотеатрах прошел американский детективный фильм «Достать ножи». В этой нео-нуарной картине, построенной на классической завязке про убийство богача, засветились Дэниел Крейг (он же Джеймс Бонд), Крис Эванс (он же Капитан Америка) и другие звезды. Премьера хорошо себя показала и собрала приличную кассу, так что ее создатели уже объявили, что будут снимать вторую часть.

Пока что она носит рабочее название Knives Out 2, но киношники хотят что-нибудь более изощренное. Недавно в Twitter-аккаунте, посвященном фильму, появился призыв к зрителям придумать новый вариант.

«Хорошо, нам нужны предложения названия для продолжения! Накидайте их!» — говорится в посте.

Пользователи социальной сети проявили смекалку и выдали множество креативных идей: «Убрать ножи», KnIIves Out, «Достать ножи 2: Без вилок», «Достать ножи: Мы снова это делаем», «Достать ножи 2: Пушки — это тоже ножи», «Кто достал ножи?» и тому подобное. Интересно, это просто пиар-ход или студия Lionsgate действительно возьмет один из предложенных вариантов?

А какое название для сиквела предложили бы вы?

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«Достать ножи»TwitterдетективДэниел КрейгКрис ЭвансНовости googleНовости киносиквел
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