Создатели детектива «Достать ножи» ищут вариант названия сиквела в «Твиттере»

В ноябре 2019 года в российских кинотеатрах прошел американский детективный фильм «Достать ножи». В этой нео-нуарной картине, построенной на классической завязке про убийство богача, засветились Дэниел Крейг (он же Джеймс Бонд), Крис Эванс (он же Капитан Америка) и другие звезды. Премьера хорошо себя показала и собрала приличную кассу, так что ее создатели уже объявили, что будут снимать вторую часть.

Пока что она носит рабочее название Knives Out 2, но киношники хотят что-нибудь более изощренное. Недавно в Twitter-аккаунте, посвященном фильму, появился призыв к зрителям придумать новый вариант.

Пользователи социальной сети проявили смекалку и выдали множество креативных идей: «Убрать ножи», KnIIves Out, «Достать ножи 2: Без вилок», «Достать ножи: Мы снова это делаем», «Достать ножи 2: Пушки — это тоже ножи», «Кто достал ножи?» и тому подобное. Интересно, это просто пиар-ход или студия Lionsgate действительно возьмет один из предложенных вариантов?

Knives In

Aaah! The Knives! They're Out!

Knives Out 2: Electric Boogaloo

Damn Those Knives Really Do Be Out Tho 👀👀

2Knives 2Out

Knives Out: Tokyo Drift

Who Let The Knives Out

