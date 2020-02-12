Создатели детектива «Достать ножи» ищут вариант названия сиквела в «Твиттере»

В ноябре 2019 года в российских кинотеатрах прошел американский детективный фильм «Достать ножи». В этой нео-нуарной картине, построенной на классической завязке про убийство богача, засветились Дэниел Крейг (он же Джеймс Бонд), Крис Эванс (он же Капитан Америка) и другие звезды. Премьера хорошо себя показала и собрала приличную кассу, так что ее создатели уже объявили, что будут снимать вторую часть.
Пока что она носит рабочее название Knives Out 2, но киношники хотят что-нибудь более изощренное. Недавно в Twitter-аккаунте, посвященном фильму, появился призыв к зрителям придумать новый вариант.
«Хорошо, нам нужны предложения названия для продолжения! Накидайте их!» — говорится в посте.
Alright we need title suggestions for the sequel! Drop em! 👇
— Knives Out (@KnivesOut) February 11, 2020
Пользователи социальной сети проявили смекалку и выдали множество креативных идей: «Убрать ножи», KnIIves Out, «Достать ножи 2: Без вилок», «Достать ножи: Мы снова это делаем», «Достать ножи 2: Пушки — это тоже ножи», «Кто достал ножи?» и тому подобное. Интересно, это просто пиар-ход или студия Lionsgate действительно возьмет один из предложенных вариантов?
KnIIves Out. (Followed, naturally, by Kniv3s Out.)
— Josh Spiegel (@mousterpiece) February 11, 2020
Knives In
— Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) February 11, 2020
Knives In
Aaah! The Knives! They're Out!
Knives Out 2: Electric Boogaloo
Damn Those Knives Really Do Be Out Tho 👀👀
2Knives 2Out
Knives Out: Tokyo Drift
Who Let The Knives Out
— CEO of star trek (@dabi_hawks) February 11, 2020
А какое название для сиквела предложили бы вы?