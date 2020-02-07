Решение принято: фильм «Достать ножи» получит продолжение

Теперь официально — продолжению необычного детектива «Достать ножи» быть. Об этом сообщил генеральный директор кинокомпании Lionsgate Джон Фелтхаймер. Во время прочтения квартального отчета он ответил на вопросы инвесторов, один из которых как раз касался продолжения картины. Так что можно быть спокойными за судьбу главного героя, в сиквел он точно попадет. Вот только вряд ли кто-то из актеров первого фильма, кроме Дэниэла Крэйга, сумеет попасть во второй, хоть там и был запоминающийся актерский каст, но в продолжении будет новая детективная история, не касающаяся старых персонажей.

Дата выхода пока неизвестна, равно как и дата начала съемок, как сообщил Фелтхаймер, сейчас Lionsgate как раз выбирает удобные числа для начала создания продолжения «Достать ножи» и новой части драйвового боевика с Киану Ривзом — «Джон Уик 4».