Петров — лучший актер, «Текст» — лучший фильм: в Москве наградили победителей «Золотого орла»

24 января в Москве прошла 18-я церемония награждения национальной кинопремии «Золотой орел». Портал Teleprogramma.pro присутствовал на событии, и вот список победителей.
Неигровой фильм — «Без срока давности. Открывая шкаф позора» (режиссер Александр Звягинцев).
Анимационный фильм — «Он не может жить без космоса» (режиссер Константин Бронзит).
Зарубежный фильм в российском прокате — «Король Лев» (Disney).
Короткометражный фильм — «Интервью» (режиссер Иван Соснин).
Работа звукорежиссера — Александр Копейкин («Балканский рубеж»).
Музыка к фильму — Анна Друбич («Одесса»).
Работа художника по гриму и пластическим спецэффектам — Наталья Горина («Тобол»).
Визуальные эффекты — «Т-34» ООО («Алгус-Студио»).
Работа художника по костюмам — Владимир Никифоров и Дмитрий Андреев («Тобол»).
Работа художника-постановщика — Владимир Гудилин («Одесса»).
Телевизионный фильм — «Годунов» (режиссер: Алексей Андрианов).
Лучшая женская роль на телевидении — Анна Михалкова («Шторм»).
«Это была такая важная работа для меня, что я подумала, если вызовут не меня, я все равно выйду на сцену, — призналась Михалкова. — Спасибо маме, которая не смотрит эти фильмы, потому что считает, что все это действительно происходит со мной. Мама, со мной все с порядке!»
Лучшая мужская роль на телевидении — Павел Деревянко («Домашний арест»).
«Спасибо, Никита Сергеевич, за наше счастливое детство. Настроение бомбическое. Орел в гнезде!» — выпалил со сцены Деревянко.
Лучший телесериал — «Ненастье» (режиссер: Сергей Урсуляк).
Лучший сценарий — Алексей Сидоров («Т-34»).
Монтаж фильма — Тим Павелко («Текст»).
Мужская роль второго плана — Иван Янковский («Текст»).
«Кристина, спасибо! И твоему мужу за то, что я живой! Это было кино, а не жизнь», — оправдался Янковский за скандал с постельной сценой Кристины Асмус.
Женская роль второго плана — Евгерия Брик («Одесса»).
Операторская работа — Роман Васьянов («Одесса»).
Мужская роль в кино — Александр Петров.
Женская роль в кино — Виктория Мирошниченко («Дылда»).
Режиссерская работа — Алексей Сидоров («Т-34»).
«Слава русскому оружию, которое вдохновляло меня сделать этот фильм», — сказал со сцены режиссер.
Кстати, на той же церемонии 85-летняя актриса Алиса Фрейндлих получила отдельную премию «За вклад в российский кинематограф». Зал встал, когда ей вручали статуэтку.
«Благодарю академию, но смущена, потому что я очень мало снималась. Театр забирал обратно и не давал сниматься. Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою жизнь», — сказала народная артистка СССР.
Она же вручила награду за лучший фильм, которым был признан скандальный «Текст».