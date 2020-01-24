Петров — лучший актер, «Текст» — лучший фильм: в Москве наградили победителей «Золотого орла»

24 января в Москве прошла 18-я церемония награждения национальной кинопремии «Золотой орел». Портал Teleprogramma.pro присутствовал на событии, и вот список победителей.

Неигровой фильм — «Без срока давности. Открывая шкаф позора» (режиссер Александр Звягинцев).

Анимационный фильм — «Он не может жить без космоса» (режиссер Константин Бронзит).

Зарубежный фильм в российском прокате — «Король Лев» (Disney).

Короткометражный фильм — «Интервью» (режиссер Иван Соснин).

Работа звукорежиссера — Александр Копейкин («Балканский рубеж»).

Музыка к фильму — Анна Друбич («Одесса»).

Работа художника по гриму и пластическим спецэффектам — Наталья Горина («Тобол»).

Визуальные эффекты — «Т-34» ООО («Алгус-Студио»).

Работа художника по костюмам — Владимир Никифоров и Дмитрий Андреев («Тобол»).

Работа художника-постановщика — Владимир Гудилин («Одесса»).

Телевизионный фильм — «Годунов» (режиссер: Алексей Андрианов).

Лучшая женская роль на телевидении — Анна Михалкова («Шторм»).

«Это была такая важная работа для меня, что я подумала, если вызовут не меня, я все равно выйду на сцену, — призналась Михалкова. — Спасибо маме, которая не смотрит эти фильмы, потому что считает, что все это действительно происходит со мной. Мама, со мной все с порядке!»

Лучшая мужская роль на телевидении — Павел Деревянко («Домашний арест»).

«Спасибо, Никита Сергеевич, за наше счастливое детство. Настроение бомбическое. Орел в гнезде!» — выпалил со сцены Деревянко.

Лучший телесериал — «Ненастье» (режиссер: Сергей Урсуляк).

Лучший сценарий — Алексей Сидоров («Т-34»).

Монтаж фильма — Тим Павелко («Текст»).

Мужская роль второго плана — Иван Янковский («Текст»).

«Кристина, спасибо! И твоему мужу за то, что я живой! Это было кино, а не жизнь», — оправдался Янковский за скандал с постельной сценой Кристины Асмус.

Женская роль второго плана — Евгерия Брик («Одесса»).

Операторская работа — Роман Васьянов («Одесса»).

Мужская роль в кино — Александр Петров.

Женская роль в кино — Виктория Мирошниченко («Дылда»).

Режиссерская работа — Алексей Сидоров («Т-34»).

«Слава русскому оружию, которое вдохновляло меня сделать этот фильм», — сказал со сцены режиссер.

Кстати, на той же церемонии 85-летняя актриса Алиса Фрейндлих получила отдельную премию «За вклад в российский кинематограф». Зал встал, когда ей вручали статуэтку.

«Благодарю академию, но смущена, потому что я очень мало снималась. Театр забирал обратно и не давал сниматься. Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою жизнь», — сказала народная артистка СССР.

Она же вручила награду за лучший фильм, которым был признан скандальный «Текст».