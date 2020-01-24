«(НЕ) идеальный мужчина»: Егор Крид «раскололся» на съемках, а Роман Курцын ничего не помнит

Тот самый случай, когда фильм «(НЕ) идеальный мужчина» не понравился критикам и московской аудитории, но пришелся по душе зрителям из регионов.

Егор Крид – одно его присутствие в картине должно было гарантировать успех, но многие сомневались, что певец привлечет внимание массовой аудитории. Как говорят партнеры Крида по съемочной площадке, певец старался и сыграл лучше, чем это могли бы сделать многие профессиональные актеры.

«Егору было трудно – это были не съемки клипа или концерта, и в какие-то моменты он с непривычки кололся. А в фильме все – очень яркие персонажи. И я помню, что во время съемок эпизода со знакомством робота он мне говорил: «Я ржу, не могу смотреть на глупую рожу, ты можешь отвернуться, когда будут снимать крупный план, – рассказывает Роман Курцын, сыгравший в фильме бывшего парня главной героини. – И он – молодец. Мы друг другу помогали во время съемок, и я скажу, что многие актеры должны поучиться – не каждый сыграет так точно, как Крид».

О чем фильм

По сюжету, девушке Свете не везет в личной жизни, и она влюбляется в дефективного андроида, у которого произошел программный сбой. Робота из-за этого собираются вернуть обратно на завод, но Света хочет оставить его при себе, и это приводит к определенным последствиям.

Режиссер Марюс Вайсбург собрал на площадке самых востребованных артистов, чем и гарантировал успех всего проекта. За одни выходные фильм вдвое окупил затраты.

Бюджет «(НЕ) идеального мужчины» составлял 150 млн рублей, а было собрано 300 млн. И, похоже, картина может стать серьезным конкурентом «Холопу», сборы которого за новогодние праздники достигли почти полутора миллиардов рублей.

«С Марюсом мы знакомы давно. Я уже работала с ним в картине «Любовь в большом городе». А в «(НЕ) идеальном мужчине» играла мать Светы. Эту роль Марюс мне предложил, когда мы с ним встретились в Испании. Он мне предложил две роли, но по срокам подошла одна, – поделилась с Teleprogramma.pro Алика Смехова. – А главную роль сыграла замечательная Юлечка Александрова. Хороший результат связан с прекрасным составом съемочной группы».

От других фильмах о роботах, которые становятся похожими на людей, «(НЕ) идеальный мужчина» отличится тем, что дефективный робот не просто по своим реакциям и поведению похож на человека, но еще и опережает потребности своей хозяйки. И часто его прогнозы заходят настолько далеко, что это приводит к непредсказуемым последствиям.

Курцын не помнит деталей съемок, потому что был очень занят

«У меня параллельно в тот период снимались пять проектов. И поэтому меня привозили спящим на съемку и увозили спящим. А что происходило в перерывы — я не помню, – продолжает Курцын. – Но было весело. И классно, что привлекли Егора Крида для проекта – это огромный плюс, учитывая огромную армию его фанаток от 12 до 17 лет. А еще их друзей и молодых людей, пап и мам. Тем более, что хорошее семейное кино получилось».

Кино, действительно, семейное и должно понравиться не только поклонникам Егора Крида, но и всем зрителям, приученным к стандартам современного российского развлекательного кинематографа с его взрослыми шуточками для детской аудитории и незамысловатыми сюжетами.

Отзывы зрителей

Neo: иногда было смешно, некоторые мысли, финал. Недостатки: некоторые сцены для +12 — пошловато, роботы были слишком похожи на людей.

Вера Борейко: Достоинства – подбор актеров. Дуэт Егора Крида и Юлии Александровой. Интересный сюжет. Реалистичный финал. Графика. Саундтрек. Аккуратное использование рекламы. Шутки. Негатив – стереотипичность большинства персонажей. Героиня, которая не меняется. Заниженный возрастной ценз.

Ягодка 45: У фильма интересный сюжет, но он затянут. Не комедия. Понравилась задумка фильма. Это идея – друг, любимый, сожитель-робот не новая, но безгранична по форме воплощению. Неплохо было бы пофантазировать на эту тему и обсудить с близкими. Вот если бы у меня была возможность запрограммировать любимого мужчину, какими бы чертами характера я его наделила?