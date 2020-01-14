«Вложил душу»: Крид представил трек для фильма с собой в главной роли

Егор Крид представил на суд общественности трек для фильма «Неидеальный мужчина», где сам исполнитель сыграл главную роль. Комедия про обычную девушку, которая после очередного разочарования встречает идеального парня, стартует в прокате через два дня – 16 января, однако заглавную песню «Голубые глаза» послушать можно уже сейчас на Youtube.

За первые часы новая песня Крида набрала свыше 700 миллионов просмотров и уверенно движется к миллиону. Поклонники молодого исполнителя с энтузиазмом восприняли появление трека. Люди оставили под видео уже больше 6 тысяч комментариев, и это число растет. Так, некоторые отмечают лиричное направление трека. Сразу несколько человек порадовались, что Егор спел что-то без мата. Нашлись и те, кто заявил, что певец и актер должен был посвятить текст не голубоглазым людям, а обладателем карих очей. «Ну да, ну да, пошли мы нафиг», — цитируют они ставший популярным мем.

«Я был уверен, что вам понравится наша работа. Я и моя команда вложила в нее всю душу», — сказал сам Крид.