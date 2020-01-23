«Марафон желаний»: один из главных претендентов на самые кассовые сборы

Режиссер: Дарья Чаруша

Актеры: Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Яна Троянова, Павел Деревянко

Жанр: комедия, мелодрама

Краткое содержание фильма

Хочешь стать счастливой – приложись к груди всезнающей гуру-мамы с двумя непослушными малолетками, но будь готова лететь ради этого в «Ханты-Мансийск», ползти по вентиляционным трубам «Пулково», практиковать на холодном полу «маточное дыхание».

Идея фильма прикрыта захватывающим сюжетом-квестом. Героев мотает из воронежской малометражки в полицейское отделение аэропорта, из туалета – в салон бизнес-джета, а оттуда через ящик для перевозки багажа – на кухню вип-зала ожидания.

Романтическая комедия положений, под конец способная довести до слезного умиления женскую половину зрительского зала, удалась. И во многом благодаря органичности и спокойствию главного героя Саши, в исполнении Кирилла Нагиева, который унаследовал от папы прямой взгляд и обаяние.

Нагиев органичен и самодостаточен, ему можно просто встать перед камерами, ничего не произнося и не играя, чтобы собрать 100% «лайков» женской аудитории.

Его партнерша – Аглая Тарасова, сыгравшая Марину, блеснула комедийным талантом, сыграв темпераментную и ранимую простушку «с периферии».

Выпавшая из привычного мира со скромными запросами, поездками в Турцию и цифровыми фоторамками, готовая поверить в бред первой попавшейся «повитухи», Марина в самый ответственный момент преобразилась в музу своего принца и привела его к безоговорочной победе.

Проще говоря, стопроцентное попадание в целевую аудиторию. Так что успех у зрителя картине фактически гарантирован.

И все бы было просто идеально, если бы не зацикленность авторов фильма на суевериях, экстрасенсах и прочих чревовещателях.

«Мечты сбываются!»

Продюсер фильма Елена Блиновская поделилась с нами впечатлениями от картины.

«У «Марафона желаний» есть своя цель. Мы создали его для того, чтобы зрители не забывали, что мечты сбываются. Я когда-то просто загадала это кино, нашептала Вселенной о своем желании и отпустила его. Это кино было иллюзией, фантазией, мечтой, которая казалась совершенно невероятной мне, на тот момент – девочке из провинциального города. А потом ко мне на марафон пришла Дарья Чаруша (режиссер фильма. – Прим. ред.), и в итоге все сложилось так, как сложилось», – рассказала Блиновская.