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На Netflix вышел первый трейлер картины с Марком Уолбергом в роли полицейского

Остросюжетный боевик Spenser Confidential расскажет историю стража порядка, вышедшего из тюрьмы после ложного обвинения.

На Netflix вышел первый трейлер картины с Марком Уолбергом в роли полицейского
Марк Уолберг. Фото: globallookpress

На Netflix вышел первый трейлер боевика Spenser Confidential, основные роли в котором исполнили Марк Уолберг, Уинстон Дьюк и Алан Аркин. Это новая работа Питера Берга в качестве режиссера.

Сюжет картины расскажет о бывшем полицейском Спенсере (Марк Уолберг), который выходит из тюрьмы после ложного обвинения. Он хочет найти тех, кто испортил ему жизнь, и раскрыть преступный заговор, объединивший полицию, власти и наркомафию.

Но для этого ему придется объединиться с неким Хоуком (Уинстон Дьюк) и параллельно помочь своему бывшему тренеру по боксу Генри (Алан Аркин) в его разборках с местными бандитами. Типичный сюжет для легкого боевика на один вечер.

Забавно, но фильм Spenser Confidential будет пятой по счету совместной работой Берга и Уолберга. До этого они вместе выпустили «Уцелевшего», «Глубоководный горизонт», «День патриота» и «22 мили».

На Netflix новый фильм выйдет в начале марта.

 

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NetflixМарк УолбергПитер Берг
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На Netflix вышел первый трейлер картины с Марком Уолбергом в роли полицейского
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