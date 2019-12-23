«Кошки» на дне: опубликован рейтинг кассовых сборов голливудских премьер

Появилась свежая информация о кассовых сборах зарубежных блокбастеров и если верить экспертам, у «Звездных войн» все очень плохо. Нет, ситуаций, когда на сеансах были пустые залы, конечно же, не было, фильм собрал в Америке 175 миллионов долларов, а в мире 373 миллиона. Но если сравнить с прошлыми картинами, то «Пробуждение силы» собрало 248 миллионов, а «Последние джедаи» — 220. Так что либо зрителям все меньше нравится франшиза, либо одно из двух.

Мюзикл «Кошки» стартовали с рекордной цифры в 11 миллионов долларов, жаль, что рекорд со знаком минус. Напомним, создание фильма обошлось студии в 100 миллионов долларов.

Зато новая часть приключенческой комедии «Джуманджи» продолжает радовать своих создателей, многого они не ждали, но зрители уже принесли в кассы 311 миллионов.

Мультфильм «Холодное сердце-2» принес уже более миллиарда долларов своим создателям.