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«Кошки» на дне: опубликован рейтинг кассовых сборов голливудских премьер

«Звездные войны» провалились, а «Холодное сердце-2» получило свой миллиард.

«Кошки» на дне: опубликован рейтинг кассовых сборов голливудских премьер
МЮЗИКЛ "КОШКИ". ФОТО: UNIVERSAL PICTURES

Появилась свежая информация о кассовых сборах зарубежных блокбастеров и если верить экспертам, у «Звездных войн» все очень плохо. Нет, ситуаций, когда на сеансах были пустые залы, конечно же, не было, фильм собрал в Америке 175 миллионов долларов, а в мире 373 миллиона. Но если сравнить с прошлыми картинами, то «Пробуждение силы» собрало 248 миллионов, а «Последние джедаи» — 220. Так что либо зрителям все меньше нравится франшиза, либо одно из двух.

Мюзикл «Кошки» стартовали с рекордной цифры в 11 миллионов долларов, жаль, что рекорд со знаком минус. Напомним, создание фильма обошлось студии в 100 миллионов долларов.

Зато новая часть приключенческой комедии «Джуманджи» продолжает радовать своих создателей, многого они не ждали, но зрители уже принесли в кассы 311 миллионов.

Мультфильм «Холодное сердце-2» принес уже более миллиарда долларов своим создателям.

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Тэги:

«Джуманджи: Новый уровень»«Звёздные Войны»«Кошки»
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«Кошки» на дне: опубликован рейтинг кассовых сборов голливудских премьер
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