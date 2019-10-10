Зрители о боевике «Гемини»: «Будет интересен только фанатам Уилла Смита»

Фильм от продюсера «Игры престолов» называют «посредственным» и не советуют тратить на него время.

Одной из самых громких премьер этого четверга, 10 октября, в России стал фантастический боевик «Гемини», главную роль в котором исполнил Уилл Смит. Чтобы узнать мнение зрителей об этом фильме, мы наугад открыли несколько отзывов о нем в Instagram, и были удивлены: людям фильм не понравился.

Напомним, что режиссер «Гемини» — небезызвестный Энг Ли, а одним из авторов сценария стал Дэвид Бениофф, сотворивший последние сезоны «Игры престолов». И тем не менее, их работа в фильме с Уиллом Смитом понравилась не всем.

Вот что пишет после просмотра этого боевика киноман из Самары Филипп Смерчанский:

«Ничем, кроме заявленной в трейлере фишки — молодой копии Уилла Смита — лента похвастаться не может. Визуал — то единственное, за что можно «Гемини» похвалить! Экшн (зачастую выходящий за рамки законов физики), спецэффекты, монтаж. И самое главное — двойной Смит. На этом, пожалуй, всё! Фильм будет интересен только фанатам Уилла Смита».

А вот мнение Анастасии Старжинской из Москвы.

«Довольно сложный фильм для просмотра. Поверхностные герои, пустой сюжет, а действие в лучшие моменты — суперсреднее. Трейлер уже рассказывает вам всю историю, и кажется, что вы уже видели это раньше. . Даже созданный благодаря каким-то прорывным технологиям молодой Уилл Смит не сработал. Сказать по правде, когда снимаешь очки и смотришь на сея действие, оно выглядит куда лучше. Некоторые действительно важные вещи просто происходят за кадром. Финал разочаровывает и не впечатляет, но спецэффекты — просто супер. Люди прыгают, ездят на мотоциклах и бегают так быстро, что это похоже на фильм начала 2000-х. Вся история с клонами была потрачена впустую. Итого: 5 из 10».

На основании этих отзывов делать выводы о фильме, конечно, рано, ведь с тех пор, как он вышел в прокат, не прошло и суток. И тем не менее, это немного тревожит. А вам хочется посмотреть «Гемини» в кинотеатре?





