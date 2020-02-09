«Звездные войны», «Властелин колец» и другие худшие по отзывам фильмы, получившие «Оскар»

Однако заветная статуэтка далеко не всегда попадает в руки к действительно достойным. Иногда по-настоящему лучшие остаются без награды, зато она по той или иной причине достается «середнячкам».

Разумеется, мы не претендуем на истину в последней инстанции, однако предлагаем вспомнить фильмы, «оскароносность» которых, по мнению некоторых критиков, вызывает сомнения.

«Французский связной», 1971, рейтинг – 7.569

Кто сегодня помнит этот фильм – довольно неплохой по-своему? А вот «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика (рейтинг – 7.943), который номинировался на «Оскар» в том же году, но не получил его, по сей день остается классикой, прорывом, грандиозной историей.

«Энни Холл», 1977, рейтинг – 7.809

Вуди Аллен, снявший «Энни Холл», должно быть, и сам не ожидал, что получит «Оскар». Ведь одним из его конкурентов был фильм легендарной франшизы «Звездные войны: Новая надежда» (рейтинг – 8.107) Джорджа Лукаса!

Выводы делайте сами: что такое «Звездные войны», продолжения которых снимают и смотрят вот уже 40 лет, и что такое «Энни Холл».

«Танцующий с волками», 1990, рейтинг – 8.110

В главной роли – Кевин Костнер, а основная идея – очень подходящая для «Оскара»: приспособься к своему противнику, пойми его, — и ты победишь! Именно этим и занимается главный герой – мучительно старается приспособиться к образу жизни индейцев. Это длится 3 часа (в авторской версии – все 4!) и вызывает самую настоящую скуку.

В том же году на «Оскар» номинировался фильм Мартина Скорсезе «Славные парни» (рейтинг – 8.117) с неподражаемым Робертом Де Ниро и искрометным Джо Пеши, — динамичный гангстерский фильм, ничуть не хуже «Крестного отца».

«Славные парни», однако, проиграли занудному «Танцующему с волками». Хорошо хоть, Джо Пеши досталась награда как лучшему актеру второго плана.

«Влюбленный Шекспир», 1998, рейтинг – 7.446

Фильм о романтических похождениях Уильяма Шекспира и его музы по имени Виола, может быть, и неплох, но уж очень очевидно, что он был снят с прицелом на «Оскар», — безопасная тема, гарантированно интересный для публики сюжет, персонажи из другой эпохи.

А ведь на «Оскар» в том году претендовал легендарный фильм «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга (рейтинг – 8.178) — невероятно эффектный, сильный, эмоциональный. Какой бы из этих фильмов пересмотрели вы сами? Кстати, «Оскар» за лучшую режиссуру Спилберг все-таки взял.

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«Игры разума», 2001, рейтинг – 8.555

Хорошее кино, показывающие, как человек способен достичь величия, преодолевая все невзгоды. Но достаточно сказать, что вместе с «Играми разума» на «Оскар» номинировалась эпопея «Властелин колец: Братство кольца» (рейтинг – 8.568), и сразу возникает подозрение: недолюбливает Американская киноакадемия жанр фэнтези!

«Столкновение», 2004, рейтинг – 7.886

Это решение жюри вызвало у всех недоумение: публика и критики были убеждены в победе фильма «Горбатая гора», настолько всех потрясла мощная режиссура и тонкая игра.

Но… Видимо, сюжет о ковбоях с нетрадиционной ориентацией сильно сбил с толку жюри, и его члены просто от неожиданности присудили победу «Столкновению». Кажется, больше всех удивился сам режиссер «Столкновения» Пол Хаггис, заявивший, что другие фильмы заслуживали победы больше, чем он.

Впрочем, Энг Ли, режиссер «Горбатой горы», все же получил «Оскар» за лучшую режиссуру.

«Миллионер из трущоб», 2008, рейтинг – 7.726

Отличная работа – «Миллионер из трущоб». Но что вы скажете, узнав о его конкуренте, не получившем «Оскар», — «Темном рыцаре» (рейтинг – 8.500)?

В нем есть все – и гениальная игра Хита Леджера («Оскар» как лучшему актеру второго плана), и столкновение реализма с жутким хаосом, но главное – «Темный рыцарь» Кристофера Нолана резко изменил представление о «супергеройских» фильмах, крепко-накрепко привязав вымышленный сюжет к реальности.

«Король говорит!», 2010, рейтинг – 7.977

В центре повествования – король Англии с его речевым дефектом, с которым он упорно борется и в конце концов побеждает. Кино о человеческих слабостях и путях их преодоления, больше похожее на спектакль. И снова – безопасная тема, интересная в общем-то для широкого зрителя.

В противовес – «Начало» Кристофера Нолана (рейтинг – 8.663), который и сегодня называют шедевром, — он смотрится на одном дыхании благодаря свежей идее, отличной режиссуре и прекрасной актерской игре.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Посмотреть церемонию в прямом эфире можно будет в онлайн-сервисе Okko. Трансляция начнется в ночь на 10 февраля в 2.30 по московскому времени, комментировать происходящее будут Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.

А как вы считаете – какие фильмы, получившие «Оскар», его недостойны?