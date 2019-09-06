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Дилан Фэрроу осудила Скарлетт Йоханссон за поддержку Вуди Аллена

Приемная дочь Вуди Аллена впервые за год отреагировала в Twitter по поводу секс -скандала с Вуди Алленом.

Дилан Фэрроу осудила Скарлетт Йоханссон за поддержку Вуди Аллена
Скандал с Вуди Алленом. ФОТО: Gatty Images

Дилан буквально набросилась на Скарлетт Йоханссон после ее недавнего интервью The Hollywood Reporter. Звезда «Мстителей» открыто поддержала режиссера, обвиненного много лет назад в педофилии его приемной дочерью. Скарлетт указала, что любит Аллена, верит его словам и в любое время готова сниматься в его фильмах. Актриса также выразила огорчение, что многие близкие к Вуди актеры дистанцировались от режиссера.

Дилан Фэрроу тут же написала ответный саркастический твит: «Понятно, если мы все и научились чему-то за последние два года, так это тому, что беспрекословно  и без вопросов должны верить мужчинам-хищникам, которые  просто говорят, что они невиновны. Скарлетт предстоит пройти долгий путь, чтобы понять проблему, в которой она якобы разбирается лучше всех.»

Напомним, что приемная дочь Дилан Фэрроу заявила всему миру о том о том, что в возрасте семи лет, в 1992 году, Аллен надругался над ней. Мнение общественности разделилось. Как говорит Dailymail,многие люди, включая Скарлетт Йоханссон, посчитали, что Дилан вовремя включилась в движение #MeToo преследуя личные интересы. Аллен был освобожден от обвинений после двух месяцев расследования и все минувшие годы отрицает свою вину.

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Тэги:

#MeTooВуди АлленДилан Фэрроусекс-скандалСкарлетт Йоханссон

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Дилан Фэрроу осудила Скарлетт Йоханссон за поддержку Вуди Аллена
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