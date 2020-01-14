Город-мечта: нового «Бэтмена» будут снимать в столице Шотландии

Съемки новой экранизации комиксов о Бэтмене вот-вот должны начаться. Режиссер Мэтт Ривз выбрал город, в котором будет проходить весь съемочный процесс. Это одновременно честь и некоторая печаль для победителя, ведь Готэм во всех фильмах считается цитаделью разгула преступности и, как следствие, тотальной разрухи. Так что если ваш родной город называют Готэмом, это не повод для гордости.

Для съемок улиц Готэма будет использован Глазго, столица Шотландии. Этот город уже засветился в таких картинах, как «Война миров Z» и «Хоббс и Шоу».

По поводу досрочной премьеры говорить рано, основные съемки начнутся лишь в феврале, хотя отдельные сцены уже в работе. Премьера нового «Бэтмена» запланирована на лето следующего года, главную роль исполнит Роберт Паттинсон. Нельзя не упомянуть, что фанаты комиксов были в изрядном шоке, узнав о выборе актера на главную роль сурового мужчины в плаще.