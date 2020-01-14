КИНО

Город-мечта: нового «Бэтмена» будут снимать в столице Шотландии

Именно Глазго станет эталоном города, полного криминала и преступности.

Город-мечта: нового «Бэтмена» будут снимать в столице Шотландии
Мэтт Ривз. Фото: globallookpress

Съемки новой экранизации комиксов о Бэтмене вот-вот должны начаться. Режиссер Мэтт Ривз выбрал город, в котором будет проходить весь съемочный процесс. Это одновременно честь и некоторая печаль для победителя, ведь Готэм во всех фильмах считается цитаделью разгула преступности и, как следствие, тотальной разрухи. Так что если ваш родной город называют Готэмом, это не повод для гордости.

Для съемок улиц Готэма будет использован Глазго, столица Шотландии. Этот город уже засветился в таких картинах, как «Война миров Z» и «Хоббс и Шоу».

По поводу досрочной премьеры говорить рано, основные съемки начнутся лишь в феврале, хотя отдельные сцены уже в работе. Премьера нового «Бэтмена» запланирована на лето следующего года, главную роль исполнит Роберт Паттинсон. Нельзя не упомянуть, что фанаты комиксов были в изрядном шоке, узнав о выборе актера на главную роль сурового мужчины в плаще.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БэтменГлазгоМэтт Ривз
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Город-мечта: нового «Бэтмена» будут снимать в столице Шотландии
Интересно?
Поделись с друзьями: