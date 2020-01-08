Как это развидеть?! Мастера Йоду из «Звездных войн» нарисовали с человеческой кожей

Мастер-джедай Йода из вселенной «Звездных войн» — один из самых известных в мире персонажей поп-культуры. Милый зеленокожий коротышка с большими ушами и особой манерой речи. Большинство любителей фантастики и так считали его своим кумиром, а недавно в сериале «Мандалорец» была представлена форма малыша его расы, которая понравилась зрителям не меньше оригинала.

Так вот, один из фанатов космической саги додумался перерисовать старого Йоду, будто у него обычная человеческая кожа. Цифровой художник Олли Смит выполнил эту работу и результат получился ужасающим, передает киноиздание Screen Rant.

Yoda with human skin. pic.twitter.com/Rmpz4SYKYc — Olly Smith (@OllyWrites) January 7, 2020

На деле получился сморщенный старик с гоблинскими ушами, но, по мнению издания, он совсем не источает мудрость и уверенность оригинального персонажа. Казалось бы, всего лишь цвет кожи, а какую ауру он создает.

А вы считаете эту картинку пугающей? Или, может, человеческая кожа лучше подходит магистру?