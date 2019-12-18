ЗВЕЗДЫ

Малыш Йода стал популярнее сына Меган Маркл

Компания Google опубликовала топ самых частых поисковых запросов американцев в 2019 году.

Малыш Йода стал популярнее сына Меган Маркл
Малыш Йода. Фото: globallookpress

Поисковый сервис Google продолжает публиковать итоги 2019 года в рамках своего ежегодного исследования «Год в поиске». Мы писали, что по данным компании, россияне гуглили чаще всего. Среди людей в топ-10 самых популярных вошли Юлия Началова, Децл, Анастасия Заворотнюк, Ксения Собчак и другие знаменитости.

На днях стало известно, кого чаще всего искали американцы. В топ-3 самых популярных запросов со словом «малыш» вошли Малыш Йода, песня Baby Shark о маленькой акуле и британский принц Арчи. Интересно, что сын Меган Маркл и принца Гарри уступил в популярности зеленому герою саги «Звездные войны». Хотя, если смотреть на вещи буквально, то королевский отпрыск Арчи стал единственным настоящим младенцем в этой тройке.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор
Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Фото: globallookpress

В списке звездных детей, которыми интересуются американцы, также оказались дети Ким Кардашьян-Уэст, дочка Карди Би, ребенок исполнителя Trey Songz и наследник телеведущего Энди Коэна.

Ранее мы писали, что принц Арчи обошел по популярности и своих звездных родителей. Именно его фотографиям ставили больше всего лайков в Инстаграм-аккаунте королевской семьи.

Также мы рассказывали о негласном соревновании документальных фильмов о Меган Маркл и принце Гарри, и Кейт Миддлтон и принце Уильяме. Британские телезрители практически единогласно выбрали пару-победительницу, растрогавшую их сердца.

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Малыш Йода стал популярнее сына Меган Маркл
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