КИНО

«Джуманджи» добрался до первой строчки американского кинопроката

Картина сумела обойти даже «Холодное сердце 2», это хорошая заявка на успех.

«Джуманджи» добрался до первой строчки американского кинопроката
Дуэйн Джонсон. Фото: Mayer/face to face

Невероятный успех по сборам в США и Канаде показывает фильм «Джуманджи: Новый уровень». За первую неделю проката картина сумела собрать более 60 миллионов долларов и занять первое место, отодвинув на вторую строчку «Холодное сердце 2». Кинокритики ожидали подобного результата, но сборы в 60 миллионов превзошли даже самые смелые прогнозы.

По итогам, это получился лучший релиз в декабре для компании Sony. Секрет оказался прост, в кино ходили школьники и студенты, которые уже ушли на каникулы, основная аудитория фильма составила лиц не старше 25 лет.

На втором месте по сбором вполне предсказуемое «Холодное сердце 2». Хотя в прокате картина уже четвертую неделю, так что сборы составили «всего» 19 миллионов. Не стоит расстраиваться, по общим сборам в мире мультфильм о новых приключениях принцессы Эльзы уже давно собрал миллиард и не собирается останавливаться на достигнутом.

На третьей строчке детектив «Достать ножи» и его 9 миллионов долларов. В общем прокате картина собрала уже 80 миллионов в Америке и надо признать, для детективного фильма это довольно хорошая цифра.

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«Джуманджи: Новый уровень»«Холодное сердце-2»кино
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«Джуманджи» добрался до первой строчки американского кинопроката
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