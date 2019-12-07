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«Полюбил против своей воли»: зрители — о «Джуманджи: Новый уровень»

4 декабря состоялась мировая премьера нового фильма «Джуманджи». В связи с этим событием в социальных сетях начался бум обсуждений.

«Полюбил против своей воли»: зрители — о «Джуманджи: Новый уровень»
Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень"

Судя по отзывам в соцсетях, большинству интернет-пользователей новая кинокартина понравилась. Особый восторг вызвал актерский состав. К слову, главные роли достались Карену Гиллану, Дуэйну Джонсону, Дэнни ДеВито.

«Я был вынужден посмотреть сиквел сегодня. И я полюбил его против своей воли и всякого здравого смысла. Не могу дождаться продолжения! И я хочу подружиться с Карен Гиллан», — отметил один из комментаторов.

Многие отметили, что Дэнни Де Вито должен чаще появляться на телеэкранах, ведь он очень талантлив.

«Джуманджи: Новый уровень» был действительно очень хорош! Я не могу передать, насколько они улучшили историю и персонажей. Особый привет Джеку Блэку и Кевину Харту. Восторг!» — написал восхищенный зритель.

Отметим, в России фильм выйдет в прокат 12 декабря. Поэтому вскоре своим мнением поделятся и наши соотечественники.

«Я действительно поражен тем, как взаимодействует между собой актерский состав. Черт, это было здорово», — признался фанат.

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«Полюбил против своей воли»: зрители — о «Джуманджи: Новый уровень»
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