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Процесс превращения Анджелины Джоли в Малефисенту запечатлели на видео

Ролик из гримерки собирает лайки в соцсетях.

Процесс превращения Анджелины Джоли в Малефисенту запечатлели на видео
«Малефисента: Владычица тьмы». Фото: стоп-кадр из трейлера.

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в кинотеатрах 17 октября. И студия Disney сделала для фанатов первой части, пожалуй, самый шикарный подарок — опубликовала видео, в котором актриса Анджелина Джоли превращается в темную колдунью. Волосы, грим, знаменитый головной убор, а также накладные клыки — всё попало в ролик. Причем, его интересно посмотреть всем поклонникам кино, так как данное видео дает возможность понять, как тяжело загримировать актера для фэнтези-фильма, и сколько специалистов трудится над одним образом.

Напомним, вторая часть «Малефисенты» расскажет о замужестве принцессы Авроры (Спящей красавицы), которую под свое крыло берет другая королевская семья. Но главная героиня саги так просто не отпустит свою подопечную. В этом фильме антагонистом для Анджелины Джоли выступит блистательная Мишель Пфайффер.

Добавим, что предыдущая картина при бюджете в 180 миллионов долларов собрала в прокате более 750 миллионов.

Пойдете на вторую «Малефисенту»?

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Процесс превращения Анджелины Джоли в Малефисенту запечатлели на видео
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