Зрители о темнокожей русалочке: «Вы б еще Маугли голубоглазым блондином сделали»

Возможно, R&B-певица Хэлли Бэйли подойдет на роль Ариэль не хуже, чем играли «белые» роли Морган Фриман и Уилл Смит.

«Ганс Христиан Андерсен в гробу переворачивается». Именно эту фразу произносят многие любители старых добрых диснеевских мультиков, узнавшие, что в новой экранизации знаменитой «Русалочки» роль принцессы Ариэль исполнит темнокожая девушка. Актрису, которая по совместительству является еще и R&B-певицей, зовут Хэлли Бэйли. Вместе с сестрой она выступает в коллективе Chloe x Halle, а прославились они благодаря каверу на песню Бейонсе Pretty Hurts.

Да, возможно, датский писатель, написавший сказку о Русалочке, представлял свою героиню несколько иначе — никак не афроамериканкой с темными кучерявыми волосами. Но времена меняются, меняется и общество. И кто его знает, может быть 19-летняя Хэлли исполнит эту роль так, что нынешним скептикам придется краснеть за свои высказывания в адрес компании Disney.

Портал Teleprogramma.pro выяснил, что думают по поводу новой тенденции любители кино, и попытался поразмышлять о том, имеет ли смысл в современном обществе ставить подобные эксперименты.

Маугли голубоглазый блондин, а Человек-паук — нетрадиционной ориентации

В многочисленных комментариях, оставленных под обсуждением этой темы на форумах и в социальных сетях, народ сходится во мнении, что Хэлли — девушка безусловно красивая и обладающая замечательным голосом. Но всё же это сказка, написанная для детей, а потому снимать ее нужно так, как это принято, не пытаясь вплести в съемочный процесс принципы расового равенства и прочих вещей, которых в этой истории изначально не было.

Интернет-пользователи также шутят, что раз на исконно «белые» роли теперь приглашают темнокожих, почему бы не сделать и наоборот: на роль Маугли не позвать голубоглазого блондина, или не отдать роль Покахонтас светловолосой девушке. А там, глядишь, и правовое положение сексуальных меньшинств понадобится подчеркнуть.

Обозначенный выше комментарий, кстати, тоже нельзя назвать совсем уж бредовым, ведь подобные идеи уже озвучиваются в артистической среде. К примеру, актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука, недавно заявил, что будет не против, если в следующих фильмах его персонаж сменит сексуальную ориентацию, чтобы внести во «Вселенную Marvel» какое-то разнообразие.

«Белые» роли других темнокожих актеров

Впрочем, если всё же посмотреть на историю с Хэлли-русалочкой в позитивном ключе, можно заметить, что внешность у нее довольно яркая и мультяшная; большой рот, полный белоснежных зубов, широко расставленные глаза. Кто знает, а вдруг обновленная Ариэль и впрямь приживется в современном кинематографе и новое поколение зрителей именно такой будет видеть героиню сказки Андерсена.

Тем более, что случаи, когда темнокожие актеры играли персонажей, которые в книжках были белыми, уже имели место в истории Голливуда. К примеру, Роберт Нэвилл в романе Ричарда Мэтисона «Я — легенда» (1954) был белым, но в одноименном фильме этого парня блестяще сыграл Уилл Смит.

Многие из вас смотрели и неоднократно пересматривали фильм 1994 года «Побег из Шоушенка». Эта драма действительно любима многими, а на IMDb она занимает верхнюю строчку в списке 250 лучших фильмов всех времен и народов. Так вот, в рассказе Стивена Кинга «Рита Хэйуорт и спасение из Шоушенка», которая легла в основу сценария фильма, один из главных героев — Рэд — был бледнолицым и рыжеволосым ирландцем. Но в экранизации он стал темнокожим, и сыграл его Морган Фриман. И вряд ли кто-то скажет, что его Рэд не был идеален!

Другой цвет кожи на экране получили и некоторые персонажи комиксов. Женщина-кошка, впервые появившаяся на страницах комиксов в 1940-ом году, была жгучей брюнеткой. Перед съемками полнометражного фильма о ней в 2004 году играть Кошку пригласили Мишель Пфайффер, ранее снимавшуюся в этой же роли в картине Тима Бёртона «Бэтмен возвращается». Однако на этот раз Мишель отказалась и роль досталась другой прекрасной актрисе — Хэлли Берри. И все были довольны. Как и в случае с героем комиксов Ником Фьюри. Стэн Ли когда-то придумал его как спецагента с внешностью и Джеймса Бонда, однако экранный образ этого героя уже не раз воплотил актер Сэмюэл Л.Джексон.

Сама Хэлли Бэйли счастлива сыграть Ариэль

И вообще, стоит ли понапрасну расстраиваться и тратить время на споры? Те, кто принципиально не хочет видеть молодую певицу в образе русалочки, могут просто не смотреть ремейк диснеевского мультика, и своим детям показывать принцессу Ариэль исключительно со светлой кожей и рыжими волосами.

А за Хэлли сейчас можно лишь порадоваться — благодаря этой роли, еще не сыгранной, ее уже настигла мировая слава. Неделю назад имя этой девушки знали немногие, сейчас же о ней пишут ведущие издания всего мира. Под постом на странице их дуэта в Instagram уже стоит почти 900 тысяч лайков и более 18 тысяч комментариев с поздравлениями, оставленных в том числе подтвержденными аккаунтами темнокожих американских звезд — певцов, музыкантов, блогеров.

Негативные комментарии там тоже появляются регулярно, но сестры Бэйли, либо их представители, все оскорбления и недовольное брюзжание старательно удаляют. Возможно, сейчас Хэлли еще не привыкла к тому, что споры комментаторов — часть «звездной» жизни, но в ближайшем будущем она это поймет и перестанет обращать внимание на хейтеров. Ну а мы можем лишь пожелать ей терпения и удачи в новом проекте, который может открыть для нее дверь в мир большого шоу-бизнеса.