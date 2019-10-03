Бурунов пообещал веселиться на съемках «Полицейского с Рублевки» без Петрова

Актер театра и кино Сергей Бурунов подтвердил, что исполнитель главной роли в сериале «Полицейский с Рублевки» Александр Петров в кадре больше не появится. Об этом коллега знаменитости рассказал в личном микроблоге в Instagram. Бурунов отметил, что появление Петрова в новом сезоне так сильно волновало аудиторию, что он не смог остаться в стороне и решил внести ясность. О причинах ухода Александра Сергей, впрочем, распространяться не стал, но отметил, что артисты не любят озвучивать такие вещи.

«Уверен, что наши киносудьбы еще пересекутся в будущем. А этой зимой будем ржать и без демона. Мне во время съемок было очень и очень смешно», — подчеркнул он.

Сам Петров в разговоре о собственном уходе был также немногословен. Он намекнул, что это решение было принято не только им. Претензий актер ни к кому не имеет, ибо «так сложилась жизнь».

«Мне нечего скрывать. Я понимаю, что мне надо идти дальше и эта эпоха в моей жизни закончилась. Я говорю ей спасибо», — высказался он.