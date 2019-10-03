КИНО

Бурунов пообещал веселиться на съемках «Полицейского с Рублевки» без Петрова

Коллега Александра Петрова подтвердил, что Гриша Измайлов больше в кадре не появится.

Бурунов пообещал веселиться на съемках «Полицейского с Рублевки» без Петрова
Сергей Бурунов/Фото: https://www.instagram.com/p/B04QVn4gAoe/

Актер театра и кино Сергей Бурунов подтвердил, что исполнитель главной роли в сериале «Полицейский с Рублевки» Александр Петров в кадре больше не появится. Об этом коллега знаменитости рассказал в личном микроблоге в Instagram. Бурунов отметил, что появление Петрова в новом сезоне так сильно волновало аудиторию, что он не смог остаться в стороне и решил внести ясность. О причинах ухода Александра Сергей, впрочем, распространяться не стал, но отметил, что артисты не любят озвучивать такие вещи.

«Уверен, что наши киносудьбы еще пересекутся в будущем. А этой зимой будем ржать и без демона. Мне во время съемок было очень и очень смешно», — подчеркнул он.

Сам Петров в разговоре о собственном уходе был также немногословен. Он намекнул, что это решение было принято не только им. Претензий актер ни к кому не имеет, ибо «так сложилась жизнь».

«Мне нечего скрывать. Я понимаю, что мне надо идти дальше и эта эпоха в моей жизни закончилась. Я говорю ей спасибо», — высказался он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПетрованонсГриша ИзмайловПолицейский с РублевкиСергей Буруновуход Петрова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бурунов пообещал веселиться на съемках «Полицейского с Рублевки» без Петрова
Интересно?
Поделись с друзьями: