КИНО

Дэдпул появится в фильме Marvel 2021 года

Зрители увидят персонажа в сцене после титров.

Дэдпул появится в фильме Marvel 2021 года
Кадр из фильма «Дэдпул» (2016)

На ежегодном фестивале Comic-con киностудия Marvel (одна из «дочек» Disney) представила картины и персонажей, которые станут частью супергеройской киновселенной. Однако во время презентации продюсер Кевин Файги рассказал далеко не обо всем.

После состоявшегося фестиваля в Сети постоянно появляются новые подробности о будущем киновселенной Marvel. По информации интернет-портала We Got This Covered, к ней присоединится антигерой Дэдпул. Он появится в одном из фильмов 2021 года. Речь идет не о сольной картине.

Поклонники увидят этого персонажа лишь мельком в сцене после титров. В каком именно фильме появится Дэдпул, источники названного издания не уточнили. Однако поклонники предполагают, что антигерой, скорее всего, присоединится к ленте «Тор: Любовь и гром», которая выйдет на экраны в ноябре 2021-го.

До недавнего времени права на Дэдпула были у компании Fox, которая создала серию фильмов о мутантах. Но Disney купил эту студию, поэтому теперь может задействовать персонажа в своих фильмах.

Напомним, ранее сообщалось, что поклонники вновь увидят Железного человека на экране. Возможно, Тони Старк появится в ленте «Черная вдова», которая выйдет в прокат лишь в будущем году.

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MarvelДэдпулсупергерои
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Дэдпул появится в фильме Marvel 2021 года
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