Съемки четвертой части «Гардемаринов» пришлось приостановить из-за шторма

В то время как поклонники фильма «Гардемарины, вперед!» затаили дыхание в ожидании продолжения легендарной картины, в Крыму вовсю идут масштабные съемки на воде. Исполнительница главной женской роли Светлана Дружинина поговорила с корреспондентом Teleprogramma.pro и поделилась подробностями съемок.

Дружинина рассказала, что группа уже успела отснять две сцены на причале. Актеры поработали и на воде, однако затем море «порадовало» штормом, и съемки пришлось приостановить.

Сама актриса не может даже предположить, удастся ли снять все запланированные «водные» сцены. «Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что запланировано-то оно запланировано, но это – море, так что все завязано на миллионе факторов. И в целом это называется: “Жди у моря погоды”», — сказала она в интервью.

Дружинина также пожаловалась, что в ходе съемок возникли трудности с буксиром, который должен был вовремя доставить необходимые декорации, но не смог. Teleprogramma.pro связалась с администрацией съемочной группы, чтобы выяснить подробности. Там ответили, что опоздания действительно имеют место: «Вроде бы военные, все должно быть четко… А из-за них народные артисты без дела сидят, актеры сидят, все сидят… Все одеты, курсанты при форме. Вообще, должен был прийти еще два часа назад, даже раньше, а он еще даже не вышел из доков. Сегодня погода прекрасная, можно было бы уже снимать несколько часов. Но – нет буксира».

Ситуация осложняется тем, что в съемках заняты именитые артисты, которые не привыкли к подобным накладкам. Среди тех, кто снимается в четвертом фильме о гардемаринах, — Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян и Александр Домогаров.