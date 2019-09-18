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Съемки четвертой части «Гардемаринов» пришлось приостановить из-за шторма

Народная артистка России Светлана Дружинина рассказала Teleprogramma.pro каково это — ждать у моря погоды.

Съемки четвертой части «Гардемаринов» пришлось приостановить из-за шторма
Светлана Дружинина и Кристина Орбакайте на съемках фильма «Гардемарины-4». Фото: Олег Золото/КП

В то время как поклонники фильма «Гардемарины, вперед!» затаили дыхание в ожидании продолжения легендарной картины, в Крыму вовсю идут масштабные съемки на воде. Исполнительница главной женской роли Светлана Дружинина поговорила с корреспондентом Teleprogramma.pro и поделилась подробностями съемок.

Дружинина рассказала, что группа уже успела отснять две сцены на причале. Актеры поработали и на воде, однако затем море «порадовало» штормом, и съемки пришлось приостановить. 

Сама актриса не может даже предположить, удастся ли снять все запланированные «водные» сцены. «Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что запланировано-то оно запланировано, но это – море, так что все завязано на миллионе факторов. И в целом это называется: “Жди у моря погоды”», — сказала она в интервью. 

Дружинина также пожаловалась, что в ходе съемок возникли трудности с буксиром, который должен был вовремя доставить необходимые декорации, но не смог. Teleprogramma.pro связалась с администрацией съемочной группы, чтобы выяснить подробности. Там ответили, что опоздания действительно имеют место: «Вроде бы военные, все должно быть четко… А из-за них народные артисты без дела сидят, актеры сидят, все сидят… Все одеты, курсанты при форме. Вообще, должен был прийти еще два часа назад, даже раньше, а он еще даже не вышел из доков. Сегодня погода прекрасная, можно было бы уже снимать несколько часов. Но – нет буксира». 

Олег Мамаев на съемках фильма «Гардемарины-4»
Олег Мамаев на съемках фильма «Гардемарины-4». Фото: Олег Золото/КП

Ситуация осложняется тем, что в съемках заняты именитые артисты, которые не привыкли к подобным накладкам. Среди тех, кто снимается в четвертом фильме о гардемаринах, — Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян и Александр Домогаров. 

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Александр ДомогаровДмитрий ХаратьянкиноКрымМихаил БоярскийМихаил МамаевСветлана ДружининаФильм "Гардемарины"

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Съемки четвертой части «Гардемаринов» пришлось приостановить из-за шторма
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