Светлана Дружинина о съёмках новых «Гардемаринов»: «Пока ждём декорации, все сидят на берегу»

В Крыму проходят съемки нового фильма о гардемаринах с бессменным режиссером Светланой Дружининой.

С середины сентября должны были начаться масштабные съемки на воде. Уже готовы декорации, съемочная группа и актеры в полной боевой готовности, но все простаивает. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко связалась со Светланой Дружининой и поговорила со съемочной группой проекта.

Вот что нам рассказала Светлана Сергеевна в ответ на нашу просьбу рассказать о новом этапе съемок.

— Вы знаете, вот сейчас прямо сидим и ждем буксир, который должен пригнать наш корабль. Погода сегодня, к счастью, хорошая, но, к несчастью, задерживается где-то наша декорация, которую никак не могут доставить. Пока ничем порадовать вас не могу.

— Что-то уже отснято или еще даже не приступали к съемкам?

— Да, одну-две сцены сняли, которые были на причале. На воде отсняли уже две смены, но потом был шторм, поэтому третья смена была отменена. Теперь есть погода, вот-вот должны снимать морские просторы, но пока все сидят на берегу.

— Сколько вообще запланировано съемок на воде?

— Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что запланировано-то оно запланировано, но это – море, так что все завязано на миллионе факторов. И в целом это называется – «жди у моря погоды».

В разговоре с администрацией группы мы поинтересовались историей с буксиром.

Там посетовали, что буксир действительно постоянно опаздывает, хотя был военный приказ, и есть договоренности по расписанию прибытия.

«Вроде бы военные, все должно быть четко… А из-за них народные артисты без дела сидят, актеры сидят, все сидят… Все одеты, курсанты при форме. Вообще, должен был прийти еще два часа назад, даже раньше, а он еще даже не вышел из доков. Сегодня погода прекрасная, можно было бы уже снимать несколько часов. Но – нет буксира. И это при том, что мы все согласовали с руководством, подписали все бумаги, оплатили аренду, топливо… Один только буксир нам срывает съемочный день. Артисты – народ капризный. А у нас артисты первого эшелона, народные. Вырвать свое время им и так сложно, а тут еще и эта необязательность. Вся группа на нервах, все переживают. Непонятно, почему все так: договоренности были на уровне Министерства обороны, должны бы выполнять взятые обязательства!», — рассказали в администрации съемочной группы.

У съемочной группы сейчас действительно жаркая пора: из-за непунктуальности команды одного отдельно взятого буксира простаивает огромное количество людей и техники. А ведь каждый съемочный день, тем более в экспедиции, стоит огромных денег. Ну, и свое недовольство люди тоже выплескивают на администрацию.

Люди, далекие от кинопроизводства и помыслить себе не могут, сколько сложностей составляет хотя бы попытка собрать в одном месте нужных актеров. Тем более, если это бешено востребованные в кино и театральных постановках звезды: Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Александр Лазарев, Михаил Мамаев…

Напомним: в самом разгаре съемки четвертой части знаменитой саги Светланы Дружининой о приключениях гардемаринов.

Кроме уже перечисленных светил кинематографа в проекте принимают участие Ольга Машная, Татьяна Навка, Анна Семенович, Татьяна Лютаева, Никита Пресняков, Дима Билан, Артем Михалков, Федор Добронравов, Михаил Ефремов и множество других любимых артистов.

Всех ждут зрители в театрах, всех отпустили на съемки с зубовным скрежетом и под заранее оговоренную дату. А это значит, что в случае проволочек придется работать на износ, чтобы уложиться в сроки.

Пока еще все пытаются всех понимать, делать скидки на расслабляющее южное солнце, но всякому терпению приходит конец. И, наверное, будет неправильным, если доброе кино будет сниматься в спешке или раздражении.

Лично нам этого не хочется. А вам?