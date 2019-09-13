КИНО

Джеймс Кэмерон выразил сомнения в огромных сборах продолжения «Аватара»

Режиссер сомневается, что сиквелы фильма окупятся.

Джеймс Кэмерон выразил сомнения в огромных сборах продолжения «Аватара»
Джеймс Кэмерон. Фото: Birdie Thompson/AdMedia

Джеймс Кэмерон, который уже несколько лет работает над сиквелом своего легендарного фильма «Аватар» высказал сомнения в том, что новая картина может стать популярной. Он заявил, что его обрадовал успех новых «Мстителей», так как это доказывает, что «люди все еще хотят ходить в кино».

«В производстве “Аватара 2” и “Аватара 3” меня больше всего напугало то, что рынок настолько сдвинулся, что стало невозможно воодушевить людей на то, чтобы они пошли и сидели в темной комнате с кучей незнакомцев и что—то смотрели», — разоткровенничался постановщик. 

Режиссер отметил, что если вторая и третья части «Аватара» не соберут бокс-офис, то он пересмотрит свои планы по созданию четвертой и пятой. Первое продолжение картины выйдет на экраны в декабре 2020 года. Известно, что главные роли сыграют Кейт Уинслет, Зои Салдана, Вин Дизель и Сигурни Уивер. 

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"Аватар-2"АватарВин ДизельДжеймс КэмеронКейт Уинслеткино ГолливудаСигурни Уивер

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Джеймс Кэмерон выразил сомнения в огромных сборах продолжения «Аватара»
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