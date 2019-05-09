Потопили «Титаник»: Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с успехом новых «Мстителей»

Кинотеатры по всему миру продолжает штурмовать супергеройское кино «Мстители: Финал». Премьера состоялась 26 апреля (в России – 29 апреля), и на сегодняшний день создатели заработали на ней почти 2,2 миллиарда долларов.

Так, новые «Мстители» встали на вторую строчку рейтинга самых кассовых фильмов за всю историю кино, оставив за собой даже «Титаник». Режиссер картины Джеймс Кэмерон написал об этом в своем Тwitter, поздравив создателей «Мстителей: Финал».

«Кевину и всем в Marvel. Айсберг потопил настоящий «Титаник». Чтобы потопить мой «Титаник», понадобились «Мстители», — пишет режиссер в своем блоге.

Он поздравил киностудию и отметил, что сейчас индустрия кино развивается особенно сильно.

Добавим, что единственный соперник у новых «Мстителей» по кассовым сборам – «Аватар», который снял тоже Джеймс Кэмерон. Фильм о загадочной планете Пандора собрал в общей сложности почти 2,8 миллиарда долларов. Но стоит сказать, что фильм показывали в кинотеатрах дважды, отсюда и такие сборы.