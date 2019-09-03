Юрий Колокольников признался, что не хочет перебираться в Голливуд

38-летний актер Юрий Колокольников дал большое интервью сайту «Кинопоиск». В последние годы он много снимался на Западе, на счету артиста роли в сериале «Игра престолов», боевиках «Перевозчик: Наследие», «Телохранитель киллера» и «Хантер Киллер». Звезду экрана спросили, не хотел бы он переехать в Голливуд и сниматься только там.

«Нет. Я все-таки русский человек. Я здесь живу и знаю эту культуру. И здесь мне предлагают интересные роли. А там я свою карьеру начал только 4-5 лет назад. Да, с интересными режиссерами, но я все равно не играю длинных сложных «актерских» путешествий. Здесь (в России. — Прим. авт.) у меня сейчас очень мощные сценарии», — сказал Юрий.

Он отметил, что с трудом научился совмещать съемки на Западе и на родине. Артист даже иногда отказывается от ролей в Америке ради отечественного кино.

Кстати, Колокольников подтвердил, что снялся в фильме режиссера Кристофера Нолана. Также он признался, что был бы очень рад сыграть в супергеройском кино, даже в маленькой роли.

А вы бы променяли родную страну на голливудскую карьеру?