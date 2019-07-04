Юрий Колокольников сыграет с Паттинсоном в триллере Кристофера Нолана

Талантливого актера Юрия Колокольникова часто приглашают на съемки иностранные режиссеры. Артист, обладающий яркой внешностью и харизмой, имеет на творческом счету много интересных ролей. Наибольшую известность ему принесла роль людоеда Стира, предводителя одного из отрядов одичалых в фэнтезийном сериале «Игра престолов».

Накануне агент Юрия Елена Шнейдерова рассказала, что актер начал сотрудничество с Кристофером Ноланом. Поклонники смогут увидеть Колокольникова в новом фильме знаменитого режиссера «Принцип», но какую именно роль исполнит артист, пока не сообщается. Известно, что компанию на съемочной площадке российскому актеру составит Роберт Паттинсон, которому досталась главная роль.

Сюжет фильма, съемки которого проходят в Таллинне, пока скрывают от зрителей. По данным инсайдеров, экшн-триллер расскажет о тайнах международного шпионажа, премьера фильма состоится в июле 2020 года.

Напомним, что Юрий Колокольников не сразу стал популярным и востребованным актером. Как сообщал портал teleprogramma.pro, ему доводилось оказываться без гроша в кармане. Чтобы заработать хоть немного денег, артист собирал яблоки в саду «Мосфильма» и затем их продавал. По материалу агентства «Москва».