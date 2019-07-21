Джоли подтвердила, что сыграет в новом фильме Marvel

Американская актриса Анджелина Джоли подтвердила информацию, что присоединится к кинематографической вселенной Marvel. Об этом она рассказала на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, сообщает интернет-издание Entertainment Weekly.
Джоли получила роль в фильме «Вечные». Она сыграет персонажа по имени Тена. Лента расскажет поклонникам супергеройского кино о расе сверхлюдей, которые защищают Землю от различных угроз.
Во время выступления на фестивале голливудская актриса заметно волновалась. Анджелина отметила, что собирается работать еще больше и усерднее для развития киновселенной Marvel.
Картина выйдет на широкий экран лишь 6 ноября будущего года. Ранее сообщалось, что в «Вечных» также может сыграть Киану Ривз. Но эта информация не нашла подтверждения.
Точно известно, что компанию Джоли на съемной площадке составит Сальма Хайек, Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в «Игре Престолов» и другие.
Напомним, картина «Мстители: Финал», по прогнозам, должна поставить новый рекорд по кассовым сборам, обогнав «Аватар».