КИНО

Джоли подтвердила, что сыграет в новом фильме Marvel

Картина «Вечные» выйдет на широкий экран в будущем году.

Джоли подтвердила, что сыграет в новом фильме Marvel
Анджелина Джоли Фото: globallookpress.com

Американская актриса Анджелина Джоли подтвердила информацию, что присоединится к кинематографической вселенной Marvel. Об этом она рассказала на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, сообщает интернет-издание Entertainment Weekly.

Джоли получила роль в фильме «Вечные». Она сыграет персонажа по имени Тена. Лента расскажет поклонникам супергеройского кино о расе сверхлюдей, которые защищают Землю от различных угроз.

Во время выступления на фестивале голливудская актриса заметно волновалась. Анджелина отметила, что собирается работать еще больше и усерднее для развития киновселенной Marvel.

Картина выйдет на широкий экран лишь 6 ноября будущего года. Ранее сообщалось, что в «Вечных» также может сыграть Киану Ривз. Но эта информация не нашла подтверждения.

Точно известно, что компанию Джоли на съемной площадке составит Сальма Хайек, Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в «Игре Престолов» и другие.

Напомним, картина «Мстители: Финал», по прогнозам, должна поставить новый рекорд по кассовым сборам, обогнав «Аватар».

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Тэги:

MarvelАндежлина ДжолиКиану РивзСальма Хайек

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Джоли подтвердила, что сыграет в новом фильме Marvel
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