Disney опубликовал кадр из приквела мультфильма «101 далматинец»

В Калифорнии состоялась выставка D23, где кинокомпания Disney представила новые проекты и рассказала подробности тех, что анонсировала ранее.

Еще пару лет назад стало известно, что в приквеле мультфильма «101 далматинец» оскароносная актриса Эмма Стоун перевоплотится в Круэллу Де Виль, ту самую злодейку, которая так любила шубы из дорогих мехов. Картина получила название «Стервелла».

На презентации Disney продемонстрировал промо-кадр будущего фильма. На фото Стоун предстала с характерной черно-белой прической своей героини в компании двух помощников – Джаспера (Джоэль Фрай) и Хораса (Пол Уолтер Хаузер). Главными героями фото также стали далматинцы и знаменитый белый щенок, родившийся без пятен.

Действие в фильме будет разворачиваться в Лондоне в 70-е годы в момент, когда героиня еще не стала злодейкой. Создатели ленты покажут, кто так сильно изменил ее жизнь.Премьера приквела намечена на конец мая 2021 года. Съемки фильма пока еще не завершились.

Напомним, на той же выставке сделали еще несколько важных заявлений. Глава и продюсер студии Marvel, которая является дочерней компанией Disney, Кевин Файги подтвердил слухи, что звезда сериала «Игры престолов» Кит Харингтон присоединится к супергеройской киновселенной. Он сыграет в фильме «Вечные».