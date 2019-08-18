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«Люди Икс: Темный феникс» стал самым неудачным фильмом о мутантах

Кинокартина показала самые слабые сборы во всей кинофраншизе.

«Люди Икс: Темный феникс» стал самым неудачным фильмом о мутантах
«Люди Икс: Темный феникс» оказался провалом. Фото: City News Moskva/Global Look Press

Как и ожидалось, последний фильм киновселенной «Люди Икс» оказался самой провальной картиной о мутантах. На сайте Box Office Mojo опубликовали сумму прибыли, полученную от проката боевика, и она оказалась гораздо ниже, чем у предыдущих частей данной кинофраншизы. В результате «Темный феникс» с Софи Тернер в главной роли занял самую последнюю строчку по сборам. Он едва окупил затраты на свое создание, и даже звездный актерский состав не помог.

Ранее режиссер фильма Саймона Кинберг признал коммерческое фиаско своей работы и взял всю ответственность за провал на себя.

Напомним, что создатели фильма рассказали историю превращения мутанта Джины Грей в Темного феникса во второй раз. Этот сюжет, но с другими актерами был показал в картине «Люди Икс: Последняя битва» 2006 года. Второй причиной провала можно назвать общую нестройность киновселенной «Люди Икс», которую уже давно отмечали фанаты комиксов.

Добавим, что в следующем году должен выйти фильм «Новые мутанты» с другими персонажами и актерами. Предполагается, что он закроет эту кинофраншизу.

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«Люди Икс: Темный феникс» стал самым неудачным фильмом о мутантах
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