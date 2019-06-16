Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» признал провал

Казалось бы, в новой истории о Людях Иск все снова должно было сойтись: сага очень популярна у киноманов, она стабильно приносила доход студии, авторам и актерам. Да и ждали, на самом деле, выхода истории, посвященной Джин Грей в исполнении Софи Тернер. Но на деле, оказались правы те, кто, посмотрев трейлер новой серии франшизы, раскритиковали творение Саймона Кинберга за чрезмерный пафос, серьезность и моралистский тон. Ведь все поклонники саги о мутантах привыкли к легкому, развлекательному кино.

А накануне коммерческое фиаско новой серии признал и сам постановщик. В беседе с журналистами издания Comic Book, Кинберг отметил, что всю ответственность за неудачу в прокате он берет на себя. И при этом подчеркнул, что ему нравилось работать со всеми, занятыми на проекте.

По словам режиссера, теперь уже ясно, что те, кто не пришел в кинотеатры, не захотели смотреть фильм, а те, кто все же пришли, остались недовольны кино. Легче перенести провал Саймону помог Ридли Скотт, посоветовавший просто получать удовольствие от съемок кино.

Как отмечает издание, ориентировочные убытки к концу проката могут достичь двухсот миллионов долларов при бюджете в сто миллионов.