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Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» признал провал

Убытки картины могут составить 200 миллионов долларов.

Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» признал провал
Убытки фильма "Люди Икс: Темный Феникс" могут достичь 200 миллионов долларов. Фото: кадр из фильма "Люди Иск: Темный Феникс"

Казалось бы, в новой истории о Людях Иск все снова должно было сойтись: сага очень популярна у киноманов, она стабильно приносила доход студии, авторам и актерам. Да и ждали, на самом деле, выхода истории, посвященной Джин Грей в исполнении Софи Тернер. Но на деле, оказались правы те, кто, посмотрев трейлер новой серии франшизы, раскритиковали творение Саймона Кинберга за чрезмерный пафос, серьезность и моралистский тон. Ведь все поклонники саги о мутантах привыкли к легкому, развлекательному кино.

А накануне коммерческое фиаско новой серии признал и сам постановщик. В беседе с журналистами издания Comic Book, Кинберг отметил, что всю ответственность за неудачу в прокате он берет на себя. И при этом подчеркнул, что ему нравилось работать со всеми, занятыми на проекте.

По словам режиссера, теперь уже ясно, что те, кто не пришел в кинотеатры, не захотели смотреть фильм, а те, кто все же пришли, остались недовольны кино. Легче перенести провал Саймону помог Ридли Скотт, посоветовавший просто получать удовольствие от съемок кино.

Как отмечает издание, ориентировочные убытки к концу проката могут достичь двухсот миллионов долларов при бюджете в сто миллионов.

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Люди Икс: Темный Феникспремьера фильмапровалРидли СкоттСаймон КинбергСофи Тернер
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Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» признал провал
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